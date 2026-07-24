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Прозрачные дольки и капля на блюдце: секреты идеального кабачкового варенья

Опубликовано: 24 июля 2026 04:22
 Проверено редакцией
Прозрачные дольки и капля на блюдце: секреты идеального кабачкового варенья
Прозрачные дольки и капля на блюдце: секреты идеального кабачкового варенья
Городовой ру
Кабачок с лимоном станут отличным сочетанием. 

Если вы скажете гостям, что это варенье сделано из кабачков, они вряд ли поверят. По вкусу оно напоминает экзотический ананас или цукаты в лимонном сиропе.

Это отличный способ пристроить «урожай-гигант» и получить при этом баночку шикарного десерта. 

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Городовому" секреты приготовления этого необычного варенья.

Что понадобится

Набор продуктов максимально простой и бюджетный:

  • Кабачки: 1 кг (уже очищенных).
  • Сахар: 700 г.
  • Лимон: 1 крупный плод.
  • Вода: 1 стакан (200 мл).
  • Специи: корица или ваниль (по желанию).

Подготовка кабачков

Снимите с кабачков кожицу. Если овощи старые — обязательно удалите жесткие семечки. Нарежьте мякоть небольшими аккуратными кубиками.

Сложите их в глубокую миску и засыпьте сахаром. Теперь нужно набраться терпения. Оставьте их на 2–3 часа. За это время кабачок пустит сок.

Секрет вкуса — цитрусы

Кабачок сам по себе нейтрален. Он как губка впитывает вкусы других продуктов. Именно поэтому лимон здесь обязателен. Он дает ту самую благородную кислинку и яркий аромат.

 

Процесс варки

В кастрюлю налейте воду, добавьте кабачки с сахаром и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума. Томите варенье около 30–40 минут. Не забывайте помешивать, чтобы сироп не пригорел.

Когда время подойдет к концу, добавьте лимон и специи. Варите еще минут 5-10.

"Выжмите сок лимона и добавьте его вместе с цедрой в кастрюлю с вареньем. Если используете специи, добавьте их в этот момент", - советует эксперт.

Как понять, что готово?

Посмотрите на кусочки кабачков. Они должны стать прозрачными и похожими на янтарные мармеладки. Сироп при этом заметно загустеет.

"Варенье готово, когда кусочки кабачков становятся прозрачными, а сироп загустевает. Можно проверить готовность каплей варенья на холодной тарелке", - говорит шеф-повар.

Закатка и хранение

Разлейте горячую сладость в заранее простерилизованные банки. Плотно закройте крышками и дайте остыть. Хранить такое варенье можно в темном прохладном месте всю зиму.

"Варенье из кабачков можно подавать с чаем, использовать в качестве начинки для пирогов или намазывать на тосты", - отмечает эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить лисички. 

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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