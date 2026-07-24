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Расслабляться не стоит: Лунный гороскоп на 25 июля 2026 года - прогноз для каждого

Опубликовано: 24 июля 2026 04:23
 Проверено редакцией
Расслабляться не стоит: Лунный гороскоп на 25 июля 2026 года - прогноз для каждого
Расслабляться не стоит: Лунный гороскоп на 25 июля 2026 года - прогноз для каждого
Городовой ру
Лунный прогноз от "Городового" на 25 июля

Портал "Городовой" поделился Лунным гороскопом на 25 июля 2026 года. В этот день Растущая Луна будет находиться в знаке Стрелец.

Прогноз

Отношения: день не подходит для романтических свиданий и увлечений, так как они могут закончиться неудачно. Лучше провести время с теми, кто вам дорог. Это позволит разрешить любые проблемы во взаимоотношениях в свою пользу.

Здоровье: стоит относиться к нему со всей внимательностью. Не нужно допускать перегрузок. День подойдет для умеренных занятий спортом, прогулок, йоги и плавания.

Работа: в рабочих делах ожидает сплошной успех, если принимать верные решения. Сначала думайте, а только потом делайте. Можно полагаться и на свою интуицию. Она точно подскажет, как действовать.

Финансы: проблемы с деньгами будут решены в вашу пользу, но расслабляться раньше времени не стоит. Получится закрыть основные потребности, а также приблизиться к мечтам.

Ранее портал "Городовой" рассказал о гороскопе на август.

Автор:
Полина Аксенова
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