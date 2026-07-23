Запах калиток, звон колоколов и те самые сусеки: едем в Кижи за деталями, а не за фасадами

Кижи - это не только деревянные церкви.

Многие думают, что Кижи — это только знаменитая церковь с куполами, на которую можно постоять и посмотреть со стороны.

На самом деле это огромный «живой» остров-музей. Здесь можно не просто увидеть старину, а буквально в ней поселиться на день.

Вот почему Кижи — это крутое приключение, а не скучная экскурсия.

Загляните внутрь истории

Как рассказала "Городовому" учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, главная фишка острова — интерьеры.

Внутри крестьянских домов XVIII–XIX веков всё по-настоящему. Огромные печи, деревянная посуда, прялки.

В Церкви Преображения Господня вас ждет ослепительный золоченый иконостас из четырех ярусов. Это 102 старинные иконы в одном месте!

"Можно увидеть различные орудия труда. Посмотреть, как устроены те самые знаменитые сусеки, по которым, как мы все знаем, скребут. И узнать, как там 100 лет назад производили и мололи муку. И это будет интересно и детям, и взрослым", - отмечает эксперт.

Не смотрите, а делайте!

В Кижах не принято просто ходить с аудиогидом. Здесь работают мастера, которые прямо при вас куют металл, плетут из бересты и шьют костюмы.

{{177}} "Есть кулинарные мастер-классы, можно научиться печь калитки - это такие карельские пирожки традиционные. Также можно там провести чаепитие, сходить в фольклорный театр. Как раз-таки на острове выступает их личный ансамбль этнографический, послушать их песни, былины", - советует Наталья Ансталь.

Детям здесь не скучно

Забудьте про музейную тишину и таблички «руками не трогать». Кижи — это свобода. Для детей есть квесты, загадки и экотропы.

А если останетесь в Петрозаводске, загляните в Детский музейный центр. Там можно надеть VR-очки и «полетать» над Заонежьем или поиграть в компьютерные игры про историю края.

Как передвигаться по острову?

Остров большой, пешком всё обойти сложно. Выбирайте транспорт по душе:

Велосипеды: для активных. Конная бричка: для тех, кто хочет аутентичности. Водная прогулка: чтобы увидеть Кижи с Онежского озера.

Как добраться: пошаговый план

Путь в Кижи — это уже часть отпуска.

Из Петербурга: прыгайте в «Ласточку» или ночной поезд до Петрозаводска. На машине дорога займет около 5-6 часов.

прыгайте в «Ласточку» или ночной поезд до Петрозаводска. На машине дорога займет около 5-6 часов. Из Петрозаводска: идите на речной вокзал. Оттуда ходят «Метеоры» и «Кометы» — скоростные суда на подводных крыльях. Час-полтора по озеру с ветерком — и вы на месте.

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