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Мудрый Хайям объяснил, как правильно отвечать на зло: будет отлетать словно горох от стенки – стоит взять на вооружение

Опубликовано: 23 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям объяснил, как правильно отвечать на зло: будет отлетать словно горох от стенки – стоит взять на вооружение
Мудрый Хайям объяснил, как правильно отвечать на зло: будет отлетать словно горох от стенки – стоит взять на вооружение
Городовой ру
Мудрые слова великого поэта

Рубаи персидского ученого, математика, философа и поэта Омара Хайяма наполнены мудростью, сохраняющей свою актуальность по сей день. В одном своем четверостишии поэт осмысливает природу зла и его последствия:

Зложелатель никогда цели не достигнет, Сделай зло — и зло в ответ злобного постигнет. Я хочу тебе добра — ты мне зла желаешь, Злись, почтенный, — но меня злоба не настигнет!

Хайям утверждает, что зло не приносит выгоды тому, кто его совершает, а лишь возвращается к нему самому, подобно бумерангу. В то же время поэт демонстрирует устойчивость перед лицом злобы, противопоставляя ей доброту и внутреннее спокойствие. Чужой негатив не способен затронуть того, чье сердце чисто.

Эти строки призывают нас не поддаваться злобе и зависти, выбирая путь доброты и мудрости. Хайям показывает, что истинная сила человека заключается в способности отвечать на зло добром.

Ранее мы рассказали, что дает полную власть над людьми.

Автор:
Ксения Давыдова
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