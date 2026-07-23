Мудрый Хайям объяснил, как правильно отвечать на зло: будет отлетать словно горох от стенки – стоит взять на вооружение

Рубаи персидского ученого, математика, философа и поэта Омара Хайяма наполнены мудростью, сохраняющей свою актуальность по сей день. В одном своем четверостишии поэт осмысливает природу зла и его последствия:
Зложелатель никогда цели не достигнет, Сделай зло — и зло в ответ злобного постигнет. Я хочу тебе добра — ты мне зла желаешь, Злись, почтенный, — но меня злоба не настигнет!
Хайям утверждает, что зло не приносит выгоды тому, кто его совершает, а лишь возвращается к нему самому, подобно бумерангу. В то же время поэт демонстрирует устойчивость перед лицом злобы, противопоставляя ей доброту и внутреннее спокойствие. Чужой негатив не способен затронуть того, чье сердце чисто.
Эти строки призывают нас не поддаваться злобе и зависти, выбирая путь доброты и мудрости. Хайям показывает, что истинная сила человека заключается в способности отвечать на зло добром.
Ранее мы рассказали, что дает полную власть над людьми.