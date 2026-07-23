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Из +60 в +25 за 20 минут: простая хитрость поможет сделать раскаленный салон автомобиля комфортным — даже при отсутствии климат-контроля

Опубликовано: 23 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Из +60 в +25 за 20 минут: простая хитрость поможет сделать раскаленный салон автомобиля комфортным — даже при отсутствии климат-контроля
Из +60 в +25 за 20 минут: простая хитрость поможет сделать раскаленный салон автомобиля комфортным — даже при отсутствии климат-контроля
Городовой ру
Как быстро охладить салон автомобиля

Аномальная жара, установившаяся в большинстве регионов, создает большие неудобства не только для инфраструктуры, но и для всего живого. В то время как в домашних условиях существуют эффективные методы борьбы с высокими температурами, эксплуатация автомобиля без системы кондиционирования становится настоящей пыткой.

Автомобильный эксперт Дмитрий Лисин дал рекомендации по быстрому и эффективному охлаждению салона автомобиля.

Работаем на опережение

Прежде всего, стоит принять превентивные меры, используя специальные солнцезащитные экраны. Это предотвратит проникновение прямых солнечных лучей в салон, способствуя поддержанию более комфортной температуры.

Тем не менее, в процессе движения по раскаленным дорогам внутренняя часть автомобиля быстро нагревается, а открытые окна обеспечивают лишь частичное облегчение.

Как быстро охладить салон

В таких условиях может быть применен метод, позволяющий охладить салон автомобиля за короткое время и поддерживать комфортную температуру на протяжении нескольких часов.

Эксперт рекомендует разместить бутылки со льдом под передними и на задних сиденьях автомобиля. Они обеспечат длительное охлаждение, гарантируя комфортные условия для водителя в течение всей поездки.

Ранее мы рассказали, как отмыть конфорки газовой плиты.

Автор:
Ксения Давыдова
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