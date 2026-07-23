«Морской фасад» и 240 тысяч человек: в Петербурге рассказали, какими будут лайнеры в Калининград

Губернатор Калининградской области уже говорил о планах запуска пассажирского лайнера.

Добраться до Калининграда сегодня — тот еще квест. Самолеты стоят недешево, а поездка на поезде через Литву требует огромных усилий.

Власти Петербурга и Калининградской области решили вспомнить старый добрый способ — морские пассажирские рейсы. И, кажется, в этот раз всё серьезно.

Сутки в пути и мини-отпуск

Главная новость: между городами хотят запустить полноценный пассажирский лайнер. Идти он будет от 24 до 30 часов.

Да, это дольше, чем на самолете, но зато за это время можно устроить себе настоящий мини-круиз с видом на Балтику.

Планируется, что судно будет ходить раз в неделю. Если на борт сядет 2,5 тысячи человек, то за год так смогут прокатиться около 240 тысяч пассажиров, пишет ТАСС со ссылкой на комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Готов ли порт?

Хорошая новость для бюджета: в Петербурге ничего перестраивать не нужно. Порт «Морской фасад» на Васильевском острове полностью готов принимать такие рейсы.

Там уже есть всё: от таможенных стоек до залов ожидания. Лишние деньги вкладывать не придется, инфраструктура просто ждет своего часа.

Маленькие корабли или большие лайнеры?

Эксперты говорят, что сразу запускать гигантский теплоход — риск. Возможно, сначала на линию выйдут суда поменьше.

Это логично: их проще заполнить пассажирами, и они могут ходить чаще. Если спрос будет бешеный, добавят еще рейсов.

Что сейчас?

С января 2025 года между Петербургом и Калининградом уже вовсю ходит грузопассажирский паром «Антей». Пока он больше ориентирован на грузы и тех, кто перевозит технику.

Ранее «Городовой» рассказывал про планы запустить лайнер между балтийскими городами.