Завтрак на борту и авто в трюме: лайнер на 2500 мест решит проблему поездок из Петербурга в Калининград

Переход займет от 24 до 30 часов с ночевкой на борту.

Добраться до Калининграда сейчас — та еще задачка. Самолеты зависят от погоды и закрытого неба, а поезда — от капризов Литвы. Но скоро всё может измениться.

Власти планируют запустить между Санкт-Петербургом и Калининградом огромный пассажирский лайнер, пишут "Ведомости" со ссылкой на губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Что это будет за судно?

Представьте себе плавучий отель. Это не просто «паром», а полноценный лайнер, который сможет взять на борт от 1500 до 2500 человек.

Главная фишка — на борт можно будет заехать на своем автомобиле. Это решит проблему многих путешественников, которые хотят колесить по области на своих колесах, не переплачивая за аренду.

Сколько плыть и как всё устроено?

Путь займет от 24 до 30 часов. По сути, это морской круиз с одной ночевкой. На борту обещают сделать всё для комфорта: рестораны, каюты и зоны отдыха.

Вечером заснули в Петербурге — на следующее утро или днем уже в Калининграде.

Почему это так важно именно сейчас?

Сейчас есть два основных пути, и у каждого свои проблемы:

Поезда: Литва жестко ограничивает транзит. В один состав пускают не больше 300 человек. Добавить новые вагоны или запустить лишний поезд просто не дают. Самолеты: Перелеты сильно зависят от ситуации в небе над Петербургом. Если небо закрывают, рейсы задерживают или отменяют.

Огромный лайнер станет «дорогой жизни», которая не зависит от соседей и границ.

Когда поплывем?

Тут всё упирается в стройку. Чтобы такой гигант смог пришвартоваться, нужен специальный терминал в городе Пионерском. Его строит Минтранс.

Как только порт будет готов принимать такие суда, проект запустят в работу.

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