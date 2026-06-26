Что попробовать во время отдыха в Калининграде - не только марципан: останетесь под большим впечатлением

Какие блюда стоит попробовать в Калининграде

При посещении Калининграда нужно уделить внимание не только архитектуре и достопримечательностям, но и местной кухне. В основе блюд лежат русские и немецкие традиции, поэтому здесь можно попробовать необычные блюда. На что именно обратить внимание?

Балтийская рыба

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Большой популярностью пользуется селедка, угорь и корюшка. Эти виды рыбы легко встретить практически в каждом местном заведении. Угря горячего копчения можно приобрести на Куршской косе и привезти домой в качестве сувенира.

Клопсы

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Клопсы представляют собой фрикадельки из телятины в сливочном соусе. Мясо имеет необычайно нежную текстуру, так как его на несколько раз прокручивают через мясорубку. Обычно клопсы подаются в сливочном соусе.

Цеппелины

“Калининградская область граничит с Литвой, поэтому в местных заведениях можно попробовать вкуснейшее литовское блюдо — цеппелины. Это клецки из сырого тертого картофеля с начинкой из фарша, они подаются с обжаренными кусочками сала и сметаной. Внешним видом это блюдо напоминает немецкие дирижабли Zeppelin, отсюда и название”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Марципан

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Большой гордостью Калининграда является марципан, который представляет собой ореховую помадку. Он считается культурным кодом города, как пышки в Санкт-Петербурге. Марципан в Калининграде можно купить не только в сувенирных лавках, но и обычных магазинах, а также попробовать его в местных кафе и ресторанах.

Опыт автора

“Когда я приезжаю в Калининград, то не могу устоять перед марципаном. Этот десерт не ем в других городах страны, но здесь не могу себе отказать. Марципан в Калининграде особенно вкусный”, - рассказала Полина Аксенова.

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