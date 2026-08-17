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Ветки малины осенью не жгу - крошу секатором и делаю универсальное удобрение: весной не нарадуюсь

Опубликовано: 17 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Ветки малины осенью не жгу - крошу секатором и делаю универсальное удобрение: весной не нарадуюсь
Ветки малины осенью не жгу - крошу секатором и делаю универсальное удобрение: весной не нарадуюсь
Городовой ру
В садоводстве есть негласное правило: все, что выросло, должно вернуться в землю.

Но почему-то, когда дело доходит до старых малиновых побегов, логика отключается. Сухие, колючие ветки кажутся бесполезным хламом, и рука тянется к спичкам. Однако те, кто поступает так, лишают свой огород мощного источника питания, который природа создавала целый сезон, пишет источник.

Технология превращения древесины в плодородный субстрат

Жесткие, одеревеневшие стебли в обычной компостной куче пролежат несколько лет. Чтобы ускорить распад до одного сезона, нужен особый подход — послойная укладка с азотными активаторами.

Возьмите секатор и нарежьте побеги кусками по 20–30 сантиметров. Чем дробнее фракция, тем активнее пойдет процесс.

Выкопайте неглубокую траншею в том месте, где планируете будущую грядку. На дно уложите слой малиновой щепы. Сверху распределите скошенную траву, ботву или кухонные очистки — они дадут азот, необходимый для размножения бактерий.

Пролейте все водой с добавлением мочевины или настоя крапивы. Чередуйте слои, пока траншея не заполнится. Накройте конструкцию черной пленкой или плотным картоном — это сохранит влагу и тепло.

Способы применения перепревшей малины на участке

Полученный субстрат универсален в использовании.

  1. Рассыпьте его под кусты ягодников — клубника и смородина оценят медленное высвобождение питания.
  2. Внесите в тяжелый суглинок — древесные частицы разрыхлят почву, улучшат аэрацию и водообмен.
  3. Уложите на дно теплых парников — разлагаясь, органика будет греть корни огурцов и перцев.

Но есть исключения: больные побеги с признаками галлицы или пятнистости отправляйте в костер, чтобы не распространять инфекцию. И следите, чтобы в траншею не попали семена сорняков — они могут перезимовать и прорасти весной.

Ранее "Городовой" сообщал, как бахилы могут быть использованы на даче.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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