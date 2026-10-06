Залили колбасу тестом — и в духовку: рецепт вкуснющего быстрого пирога – получается в 100 раз лучше пиццы

Использование метода заливного теста позволяет готовить выпечку, исключая этапы замеса, расстойки и раскатки. Предлагаем вашему вниманию рецепт заливного пирога с колбасой, который станет отличным вариантом для расширения домашнего меню.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл;
- мука пшеничная — 1 стакан;
- куриные яйца — 3 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- вареная колбаса — 300 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- соль — по вкусу;
- сыр — 150 г.
Приготовление:
Для приготовления теста соедините кефир комнатной температуры, разрыхлитель, соль, муку и яйца. Доведите массу до консистенции густой сметаны.
Подготовьте начинку: нарежьте колбасу и зеленый лук, сыр натрите на крупной терке. Смешайте компоненты и введите их в тесто. Подготовленную массу выложите в смазанную маслом форму для запекания, распределив равномерным слоем.
Выпекайте пирог в предварительно разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 40–50 минут. Готовность изделия рекомендуется проверять при помощи зубочистки.
Подавайте блюдо в теплом виде. Гастрономические качества пирога делают его достойной альтернативой пицце. Приятного аппетита.
Фото сгенерировано ИИ
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