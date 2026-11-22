Кролики зимой не болеют и быстро набирают вес — вот как я меняю рацион в ноябре по правилу трех кормов

Как перевести кроликов на зимнее меню

С приходом холодов кроликам нужно больше энергии: летняя схема кормления уже не тянет, и зверьки могут начать худеть. В ноябре рацион стоит плавно перестроить — это поможет сохранить здоровье и вес питомцев.

Вода и сочные корма: без переохлаждения и вздутий

Зимой вода в поилке быстро замерзает, а если кролик ест снег, он тратит внутреннее тепло на его согревание — это лишняя нагрузка. Поэтому тёплую воду дают дважды в день.

Свежую зелень и капустные листья после первых заморозков убирают: подмороженные, они способны вызвать вздутие живота. Вместо них дают корнеплоды — морковь, тыкву, топинамбур, кормовую свёклу.

Овощи моют, режут крупными кусками и дают ровно столько, сколько кролики успевают съесть до замерзания.

Сено и ветки: основа тепла и здоровья зубов

Не меньше половины суточного рациона должно приходиться на качественное сено: переваривание грубой клетчатки запускает процессы брожения, которые помогают зверькам сохранять тепло.

К сену добавляют заготовленные ветки ивы, берёзы, осины, яблони или малины — они богаты дубильными веществами и помогают стачивать постоянно растущие зубы. Иногда в клетку подвешивают сосновую или еловую ветку: хвоя содержит витамин С и эфирные масла.

Зерно: плавный прирост без резких скачков

В середине ноября норму зерна увеличивают примерно на 20–30% относительно осенней. В зерновую смесь включают овёс (он поддерживает работу кишечника), ячмень и немного кукурузы (они помогают набирать мышечную массу и формировать подшёрсток).

Как вариант — качественный гранулированный комбикорм для откорма. Переход на новый рацион делают за 5–7 дней, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.

Как грамотно перевести кроликов на зимнее кормление

начинайте менять рацион заранее: не ждите сильных морозов — к середине ноября уже стоит заложить основу зимних норм;

увеличивайте долю зерна постепенно: резкий переход способен нарушить пищеварение;

следите за поедаемостью корнеплодов: если овощи замерзают до того, как кролики их съедят, уменьшайте порцию или чаще обновляйте корм;

проверяйте, стачивают ли зверьки зубы о ветки: если нет — стоит добавить больше грубого корма или проконсультироваться с ветеринаром.

Зимний рацион — это не просто «больше еды», а продуманное сочетание грубых, сочных и концентрированных кормов. Если вводить изменения спокойно и по плану, кролики спокойно переживут холода и останутся в хорошей форме.

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