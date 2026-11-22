Друг на всё детство и даже дольше: 6 пород собак, которые способны прожить до 20 лет - настоящие рекордсмены

Названы породы собак, которые отличаются большой продолжительностью жизни

При выборе собаки для семьи с детьми необходимо проявить внимательность. Важно найти такую породу, которая бы смогла бы ужиться с ребенком, стать верным другом для домочадцев и долгожителем.

Специалисты уверяют, что небольшие породы собак обычно отличаются более высокой продолжительностью жизни. Это связано с уменьшенной нагрузкой на сердце. Если обеспечить правильный уход, то представители шести пород точно преодолеют рубеж в 15-20 лет.

Чихуа-хуа - рекордсмен среди долгожителей

Эта порода занимает вершину списка среди собак с долгой жизнью. Небольшое животное спокойно доживает до 18-20 лет. Порода отличается привязанностью к хозяину. Следует помнить, что у породы хрупкий костяк, из-за чего любые игры должны быть аккуратными.

Пудели - фавориты по интеллекту и здоровью

Собаки доживают до 18 лет. Эта порода прекрасно подходит для семей с детьми, так как она отличается высоким интеллектом. У пуделя весьма густая шерсть, однако она практически не линяет, что станет дополнительным преимуществом.

Джек-рассел-терьеры и таксы - любители активности

На третьем и четвертом месте находятся такса и джек-рассел-терьер. Первая порода спокойно доживает до 15-17 лет, полна энергии в любом возрасте. Важно следить за весом таксы, а также избегать падений с высоты.

Джек-рассел-терьер отличается еще более заметной активностью, поэтому собакой придется заниматься - гулять, играть, дрессировать. Порода доживает до 16 лет при хороших условиях ухода, ссобщает pravda.ru.

Йоркширский терьер и ши-тцу - идеальные компаньоны

Эти породы доживают до 15 лет, отличаются крепким здоровьем. Собаки легко переносят прогулки по городу, при этом им важно обеспечить постоянное взаимодействие с хозяином.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

У Полины Аксеновой раньше был пудель, который отличался невероятной сообразительностью и привязанностью. Он умел выполнять команды, старался всегда находиться рядом. Хочется отметить и спокойное отношение собаки к детям.

Фото: Сгенерировано ИИ

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