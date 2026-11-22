На борщ утвердили ГОСТ: как теперь следует варить - сверяем свои рецепты

11 ноября 2026 года в России утвердили ГОСТ на борщ и еще на 132 блюда традиционной русской кухни.

Согласно стандартам, борщ – кисло-сладкий заправочный суп на основе мясного, грибного или овощного бульона. Также бульон может быть приготовлен из рыбы и из птицы.

Свекла и свежая/квашеная капуста – основные ингредиенты. Дополнительные – картофель, морковь, лук, помидоры. Также в суп можно добавлять фасоль и крупы (гречку, полбу, перловку) – все это тоже является борщом.

Есть разные разновидности борща – например, кубанский, московский или сибирский, зеленый и холодный. В зеленом борще капуста и свекла могут отсутствовать. Холодный и зеленый борщ могут быть поданы в холодном виде.

Чтобы придать борщу кислинку, используйте ржаной или свекольный квас, томатную пасту, уксус или лимонный сок. А для насыщенности цвета в конце можно добавить отвар из натертой свеклы.

Сам ГОСТ вступит в силу с 1-го января следующего года, и действовать он будет для ресторанов и кафе. В то же время это необязательные требования: заведения могут пользоваться собственными рецептами.