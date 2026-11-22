Синоптики дали прогноз на новогодние праздники и предстоящую зиму-2027
В этом году зима не собирается придерживаться привычных сценариев: резкие перепады температур станут её фирменной чертой, а оттепели будут неожиданно сменяться крепкими морозами.
Зато на настоящий снежный Новый год можно смело рассчитывать — к концу декабря сугробы появятся даже там, где снег обычно держится недолго.
Москва: снежное новогоднее настроение
К 30–31 декабря столицу основательно присыплет снегом — никаких луж и слякоти, сплошной зимний антураж. Днём 31 числа температура составит −10…−13 градусов, к полуночи опустится до −15. 2 января ожидается до −20 градусов. 3–4 января возможна оттепель, но к Рождеству морозы вернутся — так что расслабляться не стоит.
Регионы: от суровой Сибири до мягкого юга
Петербург встретит праздники морозами до −15 ночью и до −10 днём, а из‑за влажности холод будет ощущаться сильнее обычного. Самый холодный месяц в городе — февраль. На Урале зима стартует рано: в декабре до −15 °C, в январе — до −30 °C, снега будет много.
В Сибири прогнозируют по-настоящему суровые условия — до −35 °C и ниже. Дальний Восток ждёт снежная и ветреная погода: до −10 °C в декабре, до −20 °C в январе, а в феврале циклон добавит новых снегопадов.
На юге зима будет мягкой: в основном плюс, лишь изредка возможны кратковременные минусовые значения.
Зима в этом году будет непростой, но если заранее подстраховаться, любые капризы погоды станут лишь фоном для уютных зимних дней.
Ранее «Городовой» рассказывал о том, что погоду в России этой зимой будет определять полярный вихрь.