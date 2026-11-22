Распылите на подошву - смело на лед: шагаю как по летнему тротуару

Зимой гладкая подошва превращает дорогу в каток.

Лак для волос — популярный лайфхак, но у него есть нюансы. Автор "Городового" Алина Владимирова разобрала, что реально работает и как не навредить обуви.

Лак для волос: быстрый эффект с оговорками

Сторонники метода советуют распылить лак сильной фиксации на чистую сухую подошву и дать высохнуть. Плёнка создаёт временную шероховатость. Блогеры подтверждают: способ действенный, но эффекта хватает на пару часов. Другие отмечают, что метод помогает, но недолговечен — вода перестаёт намерзать лишь на короткое время.

Однако практика показывает: при контакте с мокрым снегом плёнка быстро стирается и собирает грязь. На некоторых подошвах лак может усилить скольжение. Случайное попадание на кожу или замшу испортит обувь.

Спрей против скольжения: дольше и надёжнее

Для длительных прогулок лучше подойдёт специализированный аэрозоль с абразивными частицами (например, карбидом кремния). Он создаёт на подошве шероховатую плёнку, которая работает даже на мокром льду. Одного баллончика за 300–500 рублей хватит на 3–5 пар обуви. При ежедневной ходьбе слой стирается за 2–4 недели.

Что еще может сработать

На форумах выживальщиков обсуждают метод с суперклеем: нанести точечно капли на обезжиренную подошву в шахматном порядке. Застывшие «шипы» цепляются за лёд. Минус: по сухому асфальту они стираются за 200–300 шагов. Другой вариант — тканевый лейкопластырь: наклеить несколько полосок на носок и пятку. Тканевая поверхность добавляет шероховатости, но намокает и отклеивается.