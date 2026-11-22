23 ноября на Руси звали Родионом Ледоломом.

Реки уже схватывались коркой, но она была ненадёжной — отсюда и название. В этот день пекли хлеб, освящали его в церкви, а потом отдавали часть нуждающимся и кормили скотину. Считалось, что так животные легче дотянут до весны. Вот что ещё полагалось делать и чего избегать.

Что подсказывала погода

Люди присматривались к природе, чтобы понять, какой будет зима. Туман с утра — жди оттепели. Ветки в инее — снегопады не заставят себя ждать. Мокрый снег — зима выйдет мягкой, а весна дождливой. Крепкий мороз — к снежной погоде. Чистое небо — к лютым холодам. Мало шишек на хвойных — зима будет тёплой. Дождь весь день — сырость продержится до 19 декабря. Кошки прячут нос — скоро ударят заморозки. Снегопад — зима окажется щедрой на снег. Тепло без осадков — весна придёт рано.

Что стоит сделать

Замесите тесто с вечера, а утром испеките хлеб. Отнесите буханки в церковь, освятите, потом раздайте тем, кто нуждается, и покормите домашних животных. После службы наведите порядок в доме. Проверьте печь: растопите и посмотрите, нет ли трещин, ровно ли прогреваются стенки. Ноябрь — последний месяц, когда можно прочистить дымоход до наступления морозов. Если в деревне появился путник, пустите его переночевать — это принесёт удачу на всю зиму.

Чего лучше не делать

Не ступайте на тонкий лёд. Не ссорьтесь и не сквернословьте у воды. Не стирайте в реке. Не оставляйте вёдра и бочки открытыми. Не гуляйте в темноте один. Не кормите бездомных животных — считается, что вместе с едой из дома уходит достаток. Не начинайте новых дел, не отправляйтесь в дальнюю дорогу, не давайте и не берите в долг, не ссорьтесь с близкими.