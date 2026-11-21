Кидаю семена по снегу, пока земля не схватилась морозом — весной клумбы утопают в цветах: эти 3 растения точно не подведут

Какие цветы подойдут для подзимнего посева

После первого снегопада, пока мороз не сковал землю, можно заняться посевом цветов в открытый грунт. Этот прием называют подзимним посевом. Семена закаляются, просыпаются с наступлением тепла, после чего всходы получаются особенно крепкими. Есть три морозостойких цветка для этой цели.

Примула

Этот цветок нуждается в длительной стратификации, иначе весной семена просто не взойдут. Посев следует начинать перед снегопадом. Их раскладывают по поверхности грядки, после чего слегка присыпают почвой. Благодаря подзимнему посеву примула начинает цвести раньше стандартного срока.

Дельфиниум

Для пробуждения многолетника также нужен устойчивый холод. Посев можно осуществлять даже в декабре. Потребуется сделать небольшие борозды на грядке, разложить семена, после чего едва присыпать их почвой и снегом.

Космея

Посев космеи следует осуществлять прямо по снегу. Благодаря холоду семена получают закалку. Также снижается вероятность появления в теплое время года вредителей. Цветение начинается весной, а заканчивается в конце сезона, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова высаживает под зиму и другие морозостойкие цветы. К ним можно отнести календулу, алиссум, люпин, маргаритки, василек, эшшольцию.

Фото: Сгенерировано ИИ

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