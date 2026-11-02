Не клубника, а ягодный конвейер: кусты полностью усыпаны алыми сердечками — сладкие, словно мармелад

На какие сорта клубники стоит обратить внимание

Куст с большим количеством ягод клубники всегда является привлекательным. Для получения отличного урожая достаточно подобрать качественный сорт, а также обеспечить правильный уход. На какие сорта следует обратить внимание?

Сорта-фавориты

“Альбион” . Он отличается долгим плодоношением, формирует ягоды несколькими волнами. Клубника имеет яркий аромат, насыщенный цвет и приятный вкус с плотной текстурой.

. Он отличается долгим плодоношением, формирует ягоды несколькими волнами. Клубника имеет яркий аромат, насыщенный цвет и приятный вкус с плотной текстурой. “Азия” . Ягоды этого сорта имеют удлиненную форму, ярко-красный оттенок и сочную мякоть. Вес каждого плода может доходить до 40 г и более.

. Ягоды этого сорта имеют удлиненную форму, ярко-красный оттенок и сочную мякоть. Вес каждого плода может доходить до 40 г и более. “Мурано”. Ягоды отличаются аккуратностью, но они имеют невероятно сладкий вкус. Плодоношение длится несколько раз за сезон.

Как сделать ягоды особенно сладкими

Выбор сорта имеет огромное значение, но также важно обеспечить правильный уход. Лучше всего для клубники выбирать солнечные грядки, где земля является плодородной и рыхлой.

Расстояние между кустами должно составлять примерно 30-35 см, а между рядами - 50-70 см. Во время цветения и созревания урожая не стоит забывать про полив, ведь нехватка влаги приводит к мельчанию ягод, а также плохому вкусу.

Почему ягоды получаются кислыми

Собирать урожай клубники можно только после полного созревания ягод, если сорвать их раньше, то вкус уже точно не станет лучше.

При отсутствии мульчи ягоды будут быстрее гнить, поэтому под кустами стоит разместить слой соломы или опилок. Клубника не должна соприкасаться с землей, сообщает progoroduhta.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова очень знакома с сортом клубники “Альбион”, так как выращивает его на постоянной основе. Для дополнительной сладости ягод автор использует монофосфат калия. На 10 литров воды понадобится всего 10-15 г удобрения.

Фото: Сгенерировано ИИ

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