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Петербуржцам предложили называть дочерей именами с двойным смыслом — что это значит

Опубликовано: 2 ноября 2026 19:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербуржцам предложили называть дочерей именами с двойным смыслом — что это значит
фото Global Look Press
На что обратить внимание, чтобы имя радовало и ребёнка, и родителей долгие годы

В Петербурге всё чаще обсуждают выбор редких имён для девочек — хочется, чтобы имя было не только красивым, но и с историей. При этом за привычными звучаниями порой скрываются неожиданные корни и значения.

Что скрывают имена: версии и ассоциации

У многих имён богатая история, а привычные трактовки не всегда совпадают с реальным происхождением. Например, образная связь Есении с осенью до сих пор остаётся спорной, а лесная Олеся чаще всего — производное от Александры.

Вот как раскрываются смыслы некоторых имён:

  • Лилия — вызывает ассоциации с цветком и душевной чистотой;
  • Анжелика — отсылает к образу небесного вестника;
  • Виталия — в переводе с латинского означает «жизнь»;
  • Эмилия — по одной из версий, символизирует усердие;
  • Элина — несёт отголоски древнегреческой культуры;
  • Нелли — стало самостоятельным именем благодаря английским ласкательным формам.

Практический совет

Выбирая имя, не стоит полагаться только на красивое значение: важнее, насколько удобно оно будет жить в повседневности. Обязательно произнесите имя вслух вместе с отчеством и фамилией — звучание должно быть гармоничным.

Проверьте, где стоит ударение, подумайте, какие сокращения получатся дома, и представьте, как имя будет выглядеть в школьном журнале или в деловой переписке.

Помните: имя не предопределяет характер — личность формируется независимо от букв, поэтому ориентируйтесь на удобство, звучание и семейные традиции.

Ранее «Городовой» рассказывал о площадках в Ленобласти для выездной регистрации брака зимой.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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