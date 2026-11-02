Петербуржцам предложили называть дочерей именами с двойным смыслом — что это значит

На что обратить внимание, чтобы имя радовало и ребёнка, и родителей долгие годы

В Петербурге всё чаще обсуждают выбор редких имён для девочек — хочется, чтобы имя было не только красивым, но и с историей. При этом за привычными звучаниями порой скрываются неожиданные корни и значения.

Что скрывают имена: версии и ассоциации

У многих имён богатая история, а привычные трактовки не всегда совпадают с реальным происхождением. Например, образная связь Есении с осенью до сих пор остаётся спорной, а лесная Олеся чаще всего — производное от Александры.

Вот как раскрываются смыслы некоторых имён:

Лилия — вызывает ассоциации с цветком и душевной чистотой;

Анжелика — отсылает к образу небесного вестника;

Виталия — в переводе с латинского означает «жизнь»;

Эмилия — по одной из версий, символизирует усердие;

Элина — несёт отголоски древнегреческой культуры;

Нелли — стало самостоятельным именем благодаря английским ласкательным формам.

Практический совет

Выбирая имя, не стоит полагаться только на красивое значение: важнее, насколько удобно оно будет жить в повседневности. Обязательно произнесите имя вслух вместе с отчеством и фамилией — звучание должно быть гармоничным.

Проверьте, где стоит ударение, подумайте, какие сокращения получатся дома, и представьте, как имя будет выглядеть в школьном журнале или в деловой переписке.

Помните: имя не предопределяет характер — личность формируется независимо от букв, поэтому ориентируйтесь на удобство, звучание и семейные традиции.

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