Петербуржцам предложили называть дочерей именами с двойным смыслом — что это значит

В Петербурге всё чаще обсуждают выбор редких имён для девочек — хочется, чтобы имя было не только красивым, но и с историей. При этом за привычными звучаниями порой скрываются неожиданные корни и значения.
Что скрывают имена: версии и ассоциации
У многих имён богатая история, а привычные трактовки не всегда совпадают с реальным происхождением. Например, образная связь Есении с осенью до сих пор остаётся спорной, а лесная Олеся чаще всего — производное от Александры.
Вот как раскрываются смыслы некоторых имён:
- Лилия — вызывает ассоциации с цветком и душевной чистотой;
- Анжелика — отсылает к образу небесного вестника;
- Виталия — в переводе с латинского означает «жизнь»;
- Эмилия — по одной из версий, символизирует усердие;
- Элина — несёт отголоски древнегреческой культуры;
- Нелли — стало самостоятельным именем благодаря английским ласкательным формам.
Практический совет
Выбирая имя, не стоит полагаться только на красивое значение: важнее, насколько удобно оно будет жить в повседневности. Обязательно произнесите имя вслух вместе с отчеством и фамилией — звучание должно быть гармоничным.
Проверьте, где стоит ударение, подумайте, какие сокращения получатся дома, и представьте, как имя будет выглядеть в школьном журнале или в деловой переписке.
Помните: имя не предопределяет характер — личность формируется независимо от букв, поэтому ориентируйтесь на удобство, звучание и семейные традиции.
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