«Саньку» – на дальнюю полку: сажаю этот компактный сорт – 0 ухода, томатов завались

Назван неприхотливый и урожайный сорт томатов

Опытные садоводы заблаговременно формируют запас семенного материала, что позволяет отобрать элитные сорта по выгодной стоимости. Особое внимание уделяется подбору томатов как одной из наиболее востребованных агрокультур.

Эта культура подвержена ряду заболеваний, включая вершинную гниль, фитофтороз и кладоспориоз, при этом даже превентивные меры не всегда гарантируют защиту от поражения.

В связи с этим целесообразно делать выбор в пользу стрессоустойчивых сортов, в частности, стоит обратить внимание на «Веселого гнома», который отличается высокой резистентностью к патогенам и неприхотливостью в уходе.

Этот компактный декоративный сорт характеризуется ранними сроками созревания: сбор плодов возможен спустя 100 дней после появления всходов. Благодаря постепенному созреванию обеспечивается продолжительный период плодоношения.

Несмотря на малые габариты куста, сорт обладает хорошей продуктивностью: урожайность достигает 5,4 кг с квадратного метра, при этом с одного растения можно получить до 2 кг плодов.

Кусты отличаются компактностью и не превышают 50 см в высоту. Растение формирует густую, но компактную крону, не требующую пасынкования.

Плоды характеризуются удлиненной цилиндрической формой, достигая 10 см в длину и 90 г веса. Данный сорт с высокими вкусовыми качествами оптимально подходит для консервации, производства соков и вяления.

Фото сгенерировано ИИ

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