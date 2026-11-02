7 санаториев у моря, где отдыхают пенсионеры «на опыте»: пляжи чистейшие, цены в 2 раза ниже, чем в Сочи

Осень — удачная пора для восстановления здоровья у моря. Людям старшего возраста подходят конец сентября и октябрь: жара спала, толпы схлынули.

Раскрученные курорты отпугивают ценами. Опытные путешественники выбирают тихие прибрежные поселки.

Западный Крым

Черноморское на Тарханкуте в 70 км от Евпатории манит тишиной. Песчаные пляжи с пологим спуском к воде важны при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Продукты дешевле курортных, воздух целебный.

Оленевка — белоснежный песок и прозрачная вода. Воздух с йодом и фитонцидами полезен при болезнях дыхания. Берег ровный, прогулки безопасны.

Евпатория предлагает санаторные программы. Грязи и рапа Мойнакского озера помогают при разных недугах. Мелкий песок и плавный заход удобны для старшего поколения.

Орджоникидзе близ Феодосии окружен водой, отчего микроклимат особый. Транзитных трасс нет — тихо. Сосны подступают к берегу.

Краснодарский край

Бетта в 50 км от Геленджика укрыта горами от ветров. Мелкая галька, кипарисы, нет высоток. Частный сектор недорог.

Кучугуры на Азовском море — мелководье и тепло. Вода богата микроэлементами, рядом грязевые вулканы. Ванны полезны для суставов и кожи. Проживание одно из самых дешевых.

Ейск работает на туристах круглый год. Песчаные пляжи, плавный заход. Главное — грязевые лиманы. Пансионаты дешевле южных санаториев.

Почему осень

Жара спадает, гулять и лечиться комфортно. Моря держат летнее тепло. Цены падают на 30–50%. Толп нет.

Выбирайте ровный рельеф, умеренную влажность и доступную цену. Сутки в этих поселках — от 1 500–2 000 рублей, в Сочи — от 5 000–7 000.