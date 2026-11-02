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В Петербурге планируют создать 161 новую зеленую территорию площадью 127 гектаров

Опубликовано: 2 ноября 2026 16:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге планируют создать 161 новую зеленую территорию площадью 127 гектаров
фото Global Look Press
Где в Петербурге появятся новые места для прогулок

Город становится зеленее: власти добавляют новые территории, уточняют границы старых и возвращают горожанам участки, освобождённые от незаконных построек. Всё это — часть курса на комфортную городскую среду.

Цифры и факты

Проект поправок к закону о зелёных насаждениях уже одобрен. Вот главное в сжатом виде:

  • число зелёных территорий вырастет с 8038 до 8199;
  • общая площадь достигнет 8881 га (плюс 127 га);
  • 47 территорий получат статус городских, ещё 143 — уточнённые границы;
  • на местном уровне добавят 108 участков, у 170 скорректируют границы;
  • 9 территорий зарезервируют под будущее озеленение.

Примеры благоустройства

Среди свежих примеров — участок в Приморском парке Победы на месте снесённого «Спорт Паласа»: там уже высадили 70 саженцев. В Московском районе реализуют необычный проект «парк‑губка»: он будет собирать дождевую воду и использовать её для полива.

Практический совет

Следите за обновлениями на городских порталах — там публикуют актуальные списки территорий и планы работ. Если в вашем районе раньше не хватало зелени, присмотритесь к новым участкам: скоро они станут удобными местами для прогулок.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Ленобласти утверждены бесплатные выездные площадки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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