Сливки и сгущенку лью в полторашку: трясу и пихаю в морозилку — домашний пломбир за копейки делаю уже в 10-й раз

Как приготовить домашний пломбир из сгущенки и сливок

Для приготовления домашнего мороженого не нужен миксер и длительное нахождение у плиты. Достаточно взять пустую бутылку, влить в нее два ингредиента, после чего хорошо потрясти. После застывания в морозилке получится десерт, который не удастся отличить от настоящего пломбира.

Что понадобится

400 мл сливок жирностью 35%, 200 г сгущенного молока с сахаром, 1 чайная ложка ванильного сахара.

Сливки предварительно охладите. Сгущенное молоко не должно содержать растительных жиров.

Как готовить мороженое

Используйте чистую бутылку объемом 1,5 литра. Влейте сгущенку, сливки и ванильный сахар. Закройте крышку, начните активно встряхивать емкость в течение 10 минут. Масса внутри должна стать однородной, воздушной и густой.

Поместите бутылку в морозильник. Через час еще раз встряхните емкость, что необходимо для получения более гладкой текстуры. Масса должна оставаться в морозилке примерно 6-8 часов при температуре -18 градусов.

После замораживания достаньте пломбир, дайте ему постоять 5 минут, далее разрежьте бутылку на две части. Мороженое разложите по креманкам, украсьте шоколадом, фруктами или орехами, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже давно не покупает пломбир в магазине, так как она научилась делать его самостоятельно. Если добавить к основным ингредиентам шоколадный или клубничный топинг, то можно сделать десерт еще оригинальнее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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