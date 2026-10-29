Сладкие гренки с корицей и яблоком: к чаю, кофе или какао — понадобится батон и 10 минут времени

Как приготовить сытный завтрак из батона и яблока

Если на завтрак хочется к кофе чего-то ароматного и домашнего, то не стоит идти печь пирог. Сладкие гренки станут отличным вариантом. Достаточно взять батон, корицу, яблоко, молоко - и через 10 минут на столе будет хрустящий завтрак с карамельным ароматом и вкусом.

Что понадобится

Батон - 5 ломтиков; яблоко - 1 штука; куриные яйца - 2 штуки; сахар - 2 столовые ложки; молоко - 100 мл; соль - 1 щепотка; корица - 1 чайная ложка.

Приготовление

Очищаем крупное яблоко от кожуры и сердцевины, натираем на терке. Взбиваем яйца, молоко, корицу, соль и сахар. Батон обмакиваем в яичной смеси, нагреваем сковороду со сливочным маслом, сообщает news.ru.

Размещаем гренки, обжариваем их с двух сторон, после чего выкладываем немного тертого яблока. Продолжаем обжаривать еще несколько минут. При подаче можно использовать сахарную пудру.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова любит готовить гренки с корицей и яблоками именно по утрам. Завтрак готовится за считанные минуты, получается невероятно сытным и вкусным. Гренки отлично сочетаются с кофе и горячим шоколадом. Такого наслаждения не получить даже в дорогих кофейнях.

Фото: Сгенерировано ИИ

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