Зачем нужны черные точки по краям лобового стекла в машине и как они помогают водителю: знают единицы

Истинное предназначение черных точек по краям лобового стекла

У каждого автомобиля по краям лобового стекла можно увидеть черную кайму. Возникает ощущение, что она является лишь элементом дизайна, но у каймы с черными точками есть другое назначение. Оно связано со способом установки стекла.

При установке переднего и заднего стекла используют состав на основе полиуретана. Он позволяет прочно соединить стекло с кузовом и препятствует попаданию влаги. Но со временем солнце делает соединение слабее из-за воздействия ультрафиолета. Шов будет более прочным, если его прикрыть полосой, способной удержать лучи.

Окантовка является прочной, поэтому ее не удастся удалить с помощью химических средств. Покрытие было закреплено обжигом, из-за чего оно становится керамическим.

Постепенно заливка переходит в небольшие черные точки, что позволяет сделать переход более плавным, сообщает njcar.ru.

Узор в точку возле салонного зеркала позволяет затемнить пространство между козырьками, что делает вождение комфортным даже в солнечную погоду.

Важно

Черная кайма может отсутствовать в том случае, если лобовое стекло не является оригинальным. Некоторые производители намеренно не наносят покрытие, так как хотят максимально сэкономить. При отсутствии каймы стекло не будет служить долго, поэтому лучше заменить его на оригинал.

Фото: Сгенерировано ИИ

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