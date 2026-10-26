Красная рыба в «Светофоре» стоит в 2 раза дешевле: в чем отличие от дорогой и нужно ли переплачивать

Почему стоит не бояться покупать дешевую красную рыбу

При виде низкой цены на слабосоленую семгу, форель и прочие виды красной рыбы возникает ощущение, что продукт не является качественным. Но не стоит строить такие выводы сразу. Большое значение имеет производитель, объем партии, логистика, а также ценовая политика магазина.

При выборе рыбы по заманчивой стоимости необходимо изучить некоторые детали упаковки и маркировки.

Куда смотреть в первую очередь

Изначально следует осмотреть вакуумную упаковку. Она не должна иметь разрывов и прочих повреждений. Посмотрите на швы, пленку, убедитесь что она плотно прилегает к продукту.

После этого прочитайте срок годности, дату изготовления, а также температуру хранения. Если срок годности выйдет уже через несколько дней, то лучше отказаться от такого варианта.

Чтение состава

У качественной продукции слабого посола в составе есть только соль и рыба. Также допускается присутствие сахара, специй или пищевых добавок.

Будет хорошо, если на упаковке указана информация о сырье - место вылова, а также факт заморозки рыбы, сообщает gorodok.bz.

Осмотр куска

Красная рыба не должна быть подсохшей, иметь пятен или плавать в неизвестной жидкости. Оттенок может отличаться, так как большое значение здесь играет вид рыбы.

После покупки откройте упаковку и обратите внимание на то, как пахнет рыба. Качественный продукт не имеет затхлого, кислого или прочего неприятного запаха. Если рыба на ощупь ощущается склизкой, то также стоит отказаться от ее употребления. Открытую красную рыбу стоит хранить только в холодильнике.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова часто берет красную рыбу по скидкам, но никогда проблем не возникало. Если изучить состав, дату производства, внешний вид рыбы, то можно смело покупать продукцию любого производителя.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Лучшее русское имя для девочки – имеет значение «благодать», «милость Божья»: старинное, нежное и красивое

Почему умные люди с возрастом перестают быть добрыми: 3 мудрости для прекрасной жизни

Перманент бровей — лютый колхоз: в тренде теперь другая процедура — новое решение бьюти-индустрии