Финский блин печется один на весь противень: десерт за 15 минут — просто выливаю тесто и иду отдыхать

Как приготовить финский блин на противне

Нет смысла стоять у плиты и печь блины привычным образом, ведь есть и другой способ приготовления. В Финляндии их делают прямо на противне. Тесто замешивается всего за 15 минут, после чего всю работу делает духовка.

Получается нежнейшее блюдо паннукакку с аппетитной корочкой и мягкой серединой. После приготовления десерт нарезается на порции, посыпается сахарной пудрой и подается к столу.

Что понадобится

яйца куриные - 3 штуки, мука - 240 г, молоко - 800 мл, сахар - 45 г, ванильный сахар - 1 чайная ложка, разрыхлитель - 1/2 чайной ложки, соль - 1/2 чайной ложки, масло подсолнечное - 50 мл.

Приготовление

Взбейте яйца венчиком, добавьте молоко. Муку смешайте с сахаром, солью, разрыхлителем и ванильным сахаром. Пересыпьте смесь в жидкую часть, хорошо перемешайте.

Влейте масло, оставьте тесто на 30 минут при комнатной температуре. Это позволит муке набухнуть, сообщает news.ru.

Противень с большими бортиками застелите пергаментом, вылейте тесто. Разогрейте духовку до 225 градусов, выпекайте финский блин в течение 30 минут. Сверху должна получиться золотая корочка. После остывания блин может опасть, но так и должно быть. Остается нарезать его на прямоугольные или квадратные порции, после чего подать к столу.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже давно отказалась от приготовления обычных блинов в пользу финских. Они получаются более нежными и сытными, а также прекрасно сочетаются с различными топингами и кремами. Попробуйте сделать крем из сахарной пудры и сметаны. Получается очень вкусно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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