Заглянуть под капот: как попасть на завод «Автоваза» в Петербурге

Обычно заводы — это закрытые территории, куда пускают только сотрудников по пропускам. Но «Автоваз» решил изменить правила игры. Теперь попасть на производство в Санкт-Петербурге может каждый желающий.
Что это за завод?
Речь об "Автозаводе Санкт-Петербурге". Сейчас здесь кипит жизнь под брендом Lada. Чтобы организовать всё по уму, компания объединилась с туроператором.
Теперь визиты на конвейер стали регулярными — экскурсии проводят раз в неделю, сообщает пресс-служба компании.
Что ждет внутри?
Три часа — именно столько длится программа. За это время вам не просто покажут пустые коридоры, а проведут по самым «горячим» точкам предприятия.
Вот что вы увидите:
- Как собирают машины: своими глазами посмотрите на знаменитый конвейер. Сейчас там собирают современные Lada Iskra.
- Контроль качества: узнаете, как проверяют автомобили, чтобы они не ломались сразу после выезда из ворот.
- Тест-драйв: да-да, можно не только смотреть, но и проехать по территории завода.
- Интерактивы: скучно не будет, организаторы обещают вовлекать гостей в процесс.
Кто может прийти?
Программу разделили на три направления, чтобы всем было интересно:
- Для обычных людей: если вы просто турист или житель Петербурга, которому любопытно, как устроена современная промышленность.
- Для школьников и студентов: отличный способ увидеть, как работают инженеры и рабочие, и, возможно, выбрать будущую профессию.
- Для бизнеса: если вы предприниматель или представитель делегации, вам покажут внутреннюю «кухню» управления производством.
Промышленный туризм — это мировой тренд. Это намного интереснее, чем любой музей. Видеть, как работают роботы, как люди собирают сложнейшие механизмы, — это по-настоящему завораживает.
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