Заглянуть под капот: как попасть на завод «Автоваза» в Петербурге

Экскурсии проводят раз в неделю.

Обычно заводы — это закрытые территории, куда пускают только сотрудников по пропускам. Но «Автоваз» решил изменить правила игры. Теперь попасть на производство в Санкт-Петербурге может каждый желающий.

Что это за завод?

Речь об "Автозаводе Санкт-Петербурге". Сейчас здесь кипит жизнь под брендом Lada. Чтобы организовать всё по уму, компания объединилась с туроператором.

Теперь визиты на конвейер стали регулярными — экскурсии проводят раз в неделю, сообщает пресс-служба компании.

Что ждет внутри?

Три часа — именно столько длится программа. За это время вам не просто покажут пустые коридоры, а проведут по самым «горячим» точкам предприятия.

Вот что вы увидите:

Как собирают машины: своими глазами посмотрите на знаменитый конвейер. Сейчас там собирают современные Lada Iskra.

своими глазами посмотрите на знаменитый конвейер. Сейчас там собирают современные Lada Iskra. Контроль качества: узнаете, как проверяют автомобили, чтобы они не ломались сразу после выезда из ворот.

узнаете, как проверяют автомобили, чтобы они не ломались сразу после выезда из ворот. Тест-драйв: да-да, можно не только смотреть, но и проехать по территории завода.

да-да, можно не только смотреть, но и проехать по территории завода. Интерактивы: скучно не будет, организаторы обещают вовлекать гостей в процесс.

Кто может прийти?

Программу разделили на три направления, чтобы всем было интересно:

Для обычных людей: если вы просто турист или житель Петербурга, которому любопытно, как устроена современная промышленность. Для школьников и студентов: отличный способ увидеть, как работают инженеры и рабочие, и, возможно, выбрать будущую профессию. Для бизнеса: если вы предприниматель или представитель делегации, вам покажут внутреннюю «кухню» управления производством.

Промышленный туризм — это мировой тренд. Это намного интереснее, чем любой музей. Видеть, как работают роботы, как люди собирают сложнейшие механизмы, — это по-настоящему завораживает.

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