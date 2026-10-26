Парковка подождет: расширение платной зоны в Петербурге откладывается до 2029 года

Власти обещают действовать точечно.

Изначально сообщалось, что платную зону начнут активно расширять уже в 2027 году. Но планы изменились.

Как стало известно "Фонтанке" на заседании транспортной комиссии Заксобрания реальное расширение перенесли ориентировочно на 2029 год.

Деньги на бумагу, а не на асфальт

Что же будет в 2027 году? В бюджет уже заложили деньги — по данным журналистов, около 245 миллионов рублей. Но эти средства пойдут не на установку паркоматов, а на «бумажную» работу.

Чиновники будут заниматься проектированием. Это разработка схем, расчеты, согласования и подготовка документации для пяти районов.

Проще говоря, сначала нужно все нарисовать на чертежах, утвердить в правительстве, и только потом выходить на улицы с краской и знаками.

Где ждать перемен?

Главное отличие нового подхода — тотального охвата районов больше не будет. Власти обещают действовать точечно.

Первыми на очереди стоят две локации:

Улицы вокруг Финляндского вокзала. Участок вдоль Московского проспекта — от Обводного канала до станции метро «Электросила».

То есть, если вы живете в этих районах, готовьтесь: вашу улицу могут сделать платной одной из первых, но соседний квартал может остаться бесплатным.

Итог простой: пока глобального расширения не будет. У города впереди долгий процесс проектирования и юридических правок. Водителям дали фору минимум на два года, но расслабляться окончательно не стоит — 2029-й год наступит быстрее, чем кажется.

Ранее «Городовой» рассказывал, что дорога на дачу для петербуржцев станет ровнее.