Сделала надежное укрытие для роз — выдержит даже падение снега с крыши — королевы сада зимуют без потерь

С наступлением заморозков актуальной задачей для садоводов становится обеспечение подготовки роз к зимнему периоду. Помимо обрезки кустарников, важно организовать надежную защитную конструкцию.
Стандартные укрывные сооружения часто не справляются с погодными колебаниями, а воздействие атмосферных осадков может привести к их деформации и повреждению растений.
Оптимальным решением станет использование пластиковых труб, которым при необходимости можно придать нужную форму с помощью строительного фена.
Смонтированные дуги следует зафиксировать на предварительно установленных арматурных штырях. Для обеспечения жесткости каркаса рекомендуется закрепить на дугах деревянные планки: одну по центральной оси и две по периметру, после чего уложить поверх них пластиковую сетку.
На подготовленный каркас необходимо уложить нетканый материал плотностью 60 г/м² в два слоя. В качестве крепежных элементов возможно использование степлера, однако более рациональным способом фиксации является применение веревок с пригрузом из кирпичей по периметру основания.
Таким образом будут сформированы «мягкие дуги», обеспечивающие устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам.
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