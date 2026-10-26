Сделала надежное укрытие для роз — выдержит даже падение снега с крыши — королевы сада зимуют без потерь

Укрываем розы без труда

С наступлением заморозков актуальной задачей для садоводов становится обеспечение подготовки роз к зимнему периоду. Помимо обрезки кустарников, важно организовать надежную защитную конструкцию.

Стандартные укрывные сооружения часто не справляются с погодными колебаниями, а воздействие атмосферных осадков может привести к их деформации и повреждению растений.

Оптимальным решением станет использование пластиковых труб, которым при необходимости можно придать нужную форму с помощью строительного фена.

Смонтированные дуги следует зафиксировать на предварительно установленных арматурных штырях. Для обеспечения жесткости каркаса рекомендуется закрепить на дугах деревянные планки: одну по центральной оси и две по периметру, после чего уложить поверх них пластиковую сетку.

На подготовленный каркас необходимо уложить нетканый материал плотностью 60 г/м² в два слоя. В качестве крепежных элементов возможно использование степлера, однако более рациональным способом фиксации является применение веревок с пригрузом из кирпичей по периметру основания.

Таким образом будут сформированы «мягкие дуги», обеспечивающие устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам.

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Подкормите розу 1 ковшиком перед укрытием на зиму: морозы переживет легко — весной отблагодарит буйным цветением.