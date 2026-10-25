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Больше никаких блох в курятнике: прыскаю на гнезда народным средством — и пернатые зимуют спокойно

Опубликовано: 25 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Больше никаких блох в курятнике: прыскаю на гнезда народным средством — и пернатые зимуют спокойно
Больше никаких блох в курятнике: прыскаю на гнезда народным средством — и пернатые зимуют спокойно
Городовой ру
Как избавиться от паразитов в курятнике

Появление блох в курятнике является распространенной проблемой, требующей оперативного решения, особенно в осенне-зимний период при содержании птицы в закрытых помещениях. Активное размножение паразитов негативно отражается на состоянии поголовья: снижается продуктивность, ухудшается набор массы, наблюдается повышенная нервозность и повреждение кожного покрова птиц.

Для эффективной борьбы с вредителями рекомендуется использовать комплексный подход, основанный на проверенных методах дезинсекции. В качестве базового средства нужно использовать древесную золу, которой следует обработать гнезда и напольное покрытие, а также обеспечить птице доступ к сухим зольным ваннам.

Дополнительно для отпугивания паразитов рекомендуется применять полынь, размещая сухие ветви по периметру помещения и в местах гнездования. Возможно использование эфирных масел лаванды или чайного дерева.

Добавьте несколько капель средства в воду, перелейте полученный раствор в распылитель и проведите дезинсекцию помещения и гнезд.

Такие меры позволят оперативно устранить блох в курятнике. При этом важно соблюдать санитарные нормы: борьба с паразитами в антисанитарных условиях малоэффективна. Предварительно необходимо провести уборку и проветривание помещения, после чего можно приступать к вышеуказанным процедурам.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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