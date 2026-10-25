Поговорить с эхом Павла I и успеть до пяти вечера: музей в Гатчине отменил выходные ради школьных каникул

Осенние школьные каникулы — отличный повод выбраться всей семьей за город.

Если вы планировали поездку в Гатчину, у нас отличные новости.

С 26 октября по 4 ноября музей-заповедник переходит на ежедневный режим. Привычных выходных дней в этот период не будет. Дворцы будут открыты всю неделю, включая праздничную среду 4 ноября.

Как работают дворцы

Оба главных дворца открываются в 10:00 и работают до 18:00. Но есть важные детали по времени входа:

Большой Гатчинский дворец: кассы и турникеты закрываются ровно в 17:00. После этого зайти внутрь уже не получится.

кассы и турникеты закрываются ровно в 17:00. После этого зайти внутрь уже не получится. Приоратский дворец: билет в кассе можно купить до 17:00, а вот пускать посетителей внутрь заканчивают чуть позже — в 17:30.

Лучше приезжать в первой половине дня. На неспешный осмотр экспозиций обычно уходит не меньше двух-трех часов.

Важное ограничение на 26 октября

Если вы собираетесь в поездку в первый день каникул, имейте в виду одну деталь. 26 октября по техническим причинам не будут работать Арсенальный зал и личные комнаты Николая I. Все остальные залы Большого дворца будут открыты в обычном режиме.

Чем заняться в Гатчине с детьми

Поездка в Гатчину — это не просто скучный поход по музеям. Здесь есть пара мест, от которых дети обычно в восторге:

Тайный подземный ход. Он ведет из Большого дворца прямо к Серебряному озеру. Там потрясающая акустика. Обязательно крикните в темноту: «Кто здесь правил?» — и эхо послушно ответит: «Павел!».

Он ведет из Большого дворца прямо к Серебряному озеру. Там потрясающая акустика. Обязательно крикните в темноту: «Кто здесь правил?» — и эхо послушно ответит: «Павел!». Уникальный Приоратский замок. Это единственное сохранившееся в России здание из прессованной земли. Его построили специально для рыцарей Мальтийского ордена на берегу Черного озера. Выглядит он как сошедшая со страниц сказки европейская крепость.

Это единственное сохранившееся в России здание из прессованной земли. Его построили специально для рыцарей Мальтийского ордена на берегу Черного озера. Выглядит он как сошедшая со страниц сказки европейская крепость. Прогулка по Дворцовому парку. Осенью здесь особенно красиво. Можно покормить уток на прудах, пройтись по горбатым мостикам и сделать отличные семейные фотографии.

Как добраться

Быстрее и удобнее всего доехать на электричке с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Выходить нужно на станции «Гатчина-Балтийская». От платформы до ворот дворца — буквально пять минут пешком.

Ранее «Городовой» рассказывал, как парки Пушкина и Гатчины готовятся к зиме.