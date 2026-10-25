Поговорить с эхом Павла I и успеть до пяти вечера: музей в Гатчине отменил выходные ради школьных каникул

Если вы планировали поездку в Гатчину, у нас отличные новости.
С 26 октября по 4 ноября музей-заповедник переходит на ежедневный режим. Привычных выходных дней в этот период не будет. Дворцы будут открыты всю неделю, включая праздничную среду 4 ноября.
Как работают дворцы
Оба главных дворца открываются в 10:00 и работают до 18:00. Но есть важные детали по времени входа:
- Большой Гатчинский дворец: кассы и турникеты закрываются ровно в 17:00. После этого зайти внутрь уже не получится.
- Приоратский дворец: билет в кассе можно купить до 17:00, а вот пускать посетителей внутрь заканчивают чуть позже — в 17:30.
Лучше приезжать в первой половине дня. На неспешный осмотр экспозиций обычно уходит не меньше двух-трех часов.
Важное ограничение на 26 октября
Если вы собираетесь в поездку в первый день каникул, имейте в виду одну деталь. 26 октября по техническим причинам не будут работать Арсенальный зал и личные комнаты Николая I. Все остальные залы Большого дворца будут открыты в обычном режиме.
Чем заняться в Гатчине с детьми
Поездка в Гатчину — это не просто скучный поход по музеям. Здесь есть пара мест, от которых дети обычно в восторге:
- Тайный подземный ход. Он ведет из Большого дворца прямо к Серебряному озеру. Там потрясающая акустика. Обязательно крикните в темноту: «Кто здесь правил?» — и эхо послушно ответит: «Павел!».
- Уникальный Приоратский замок. Это единственное сохранившееся в России здание из прессованной земли. Его построили специально для рыцарей Мальтийского ордена на берегу Черного озера. Выглядит он как сошедшая со страниц сказки европейская крепость.
- Прогулка по Дворцовому парку. Осенью здесь особенно красиво. Можно покормить уток на прудах, пройтись по горбатым мостикам и сделать отличные семейные фотографии.
Как добраться
Быстрее и удобнее всего доехать на электричке с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Выходить нужно на станции «Гатчина-Балтийская». От платформы до ворот дворца — буквально пять минут пешком.
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