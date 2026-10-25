Городовой / Новости Петербурга / Поговорить с эхом Павла I и успеть до пяти вечера: музей в Гатчине отменил выходные ради школьных каникул

Поговорить с эхом Павла I и успеть до пяти вечера: музей в Гатчине отменил выходные ради школьных каникул

Опубликовано: 25 октября 2026 14:50
 Проверено редакцией
Поговорить с эхом Павла I и успеть до пяти вечера: музей в Гатчине отменил выходные ради школьных каникул
Поговорить с эхом Павла I и успеть до пяти вечера: музей в Гатчине отменил выходные ради школьных каникул
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Осенние школьные каникулы — отличный повод выбраться всей семьей за город.

Если вы планировали поездку в Гатчину, у нас отличные новости.

С 26 октября по 4 ноября музей-заповедник переходит на ежедневный режим. Привычных выходных дней в этот период не будет. Дворцы будут открыты всю неделю, включая праздничную среду 4 ноября.

Как работают дворцы

Оба главных дворца открываются в 10:00 и работают до 18:00. Но есть важные детали по времени входа:

  • Большой Гатчинский дворец: кассы и турникеты закрываются ровно в 17:00. После этого зайти внутрь уже не получится.
  • Приоратский дворец: билет в кассе можно купить до 17:00, а вот пускать посетителей внутрь заканчивают чуть позже — в 17:30.

Лучше приезжать в первой половине дня. На неспешный осмотр экспозиций обычно уходит не меньше двух-трех часов.

Важное ограничение на 26 октября

Если вы собираетесь в поездку в первый день каникул, имейте в виду одну деталь. 26 октября по техническим причинам не будут работать Арсенальный зал и личные комнаты Николая I. Все остальные залы Большого дворца будут открыты в обычном режиме.

Чем заняться в Гатчине с детьми

Поездка в Гатчину — это не просто скучный поход по музеям. Здесь есть пара мест, от которых дети обычно в восторге:

  • Тайный подземный ход. Он ведет из Большого дворца прямо к Серебряному озеру. Там потрясающая акустика. Обязательно крикните в темноту: «Кто здесь правил?» — и эхо послушно ответит: «Павел!».
  • Уникальный Приоратский замок. Это единственное сохранившееся в России здание из прессованной земли. Его построили специально для рыцарей Мальтийского ордена на берегу Черного озера. Выглядит он как сошедшая со страниц сказки европейская крепость.
  • Прогулка по Дворцовому парку. Осенью здесь особенно красиво. Можно покормить уток на прудах, пройтись по горбатым мостикам и сделать отличные семейные фотографии.

Как добраться

Быстрее и удобнее всего доехать на электричке с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Выходить нужно на станции «Гатчина-Балтийская». От платформы до ворот дворца — буквально пять минут пешком.

Ранее «Городовой» рассказывал, как парки Пушкина и Гатчины готовятся к зиме.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 11
🙏
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью
Труба под Финским заливом и тепло для СНТ: что скрывается за новой «газовой стройкой» Петербурга Перейти 27 октября 2026
Про банальную «Мимозу» все забудут: изящные рулетики в омлете с крабовыми палочками и укропом. Нарезала за 2 минуты - и на стол Перейти 27 октября 2026
Максимум 10 км/ч и экзамен на входе: в Петербурге возьмутся за курьеров Перейти 27 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное