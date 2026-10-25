10° тепла даже ночью: Петербург начнет рабочую неделю с аномального тепла и мелких дождей

За окном привычная серость и сырость, но при этом на улице неожиданно тепло. Конец октября обычно ассоциируется с первым снегом и промозглым ветром, но в этом году осень решила продлить комфортный сезон.
Тепло, сыро и пасмурно
Сегодня погоду в городе диктует теплый атмосферный фронт. Он принес с собой плотные серые облака и дожди. Однако мерзнуть не придется: днем термометры показали от +11 до +13 градусов.
В Ленинградской области воздух местами прогреется и вовсе до +14, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Ветер дует с юго-востока со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного падает и держится на уровне 758 мм ртутного столба. Оно чуть ниже нормы, поэтому метеозависимые люди могут чувствовать сонливость и легкую усталость.
Каким будет начало недели
В понедельник резких перемен ждать не стоит. Погода сохранит свой мягкий, но влажный характер.
- Ночью температура опустится до +8…+10 градусов.
- Днем воздух снова прогреется до приятных +11…+13 градусов.
- Временами будет накрапывать небольшой дождь.
Почти рекорд: на 6 градусов выше нормы
Для конца октября такие показатели — настоящая аномалия. По многолетним климатическим нормам среднесуточная температура 25 октября должна составлять всего +4,7 градуса. Сейчас же в городе теплее нормы сразу на 5–6 градусов.
История метеонаблюдений Петербурга хранит совершенно разные сценарии для этого дня:
- Морозный шок: в 1885 году 25 октября ударил настоящий зимний мороз — температура упала до -11,5 градуса.
- Абсолютный рекорд тепла: в 2006 году столбики термометров поднялись до весенних +15,6 градуса.
- Рекордные ливни: в 1934 году за сутки на город вылилось 17 мм осадков.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург прощается с антициклоном.