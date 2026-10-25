10° тепла даже ночью: Петербург начнет рабочую неделю с аномального тепла и мелких дождей

Петербург снова удивляет контрастами.

За окном привычная серость и сырость, но при этом на улице неожиданно тепло. Конец октября обычно ассоциируется с первым снегом и промозглым ветром, но в этом году осень решила продлить комфортный сезон.

Тепло, сыро и пасмурно

Сегодня погоду в городе диктует теплый атмосферный фронт. Он принес с собой плотные серые облака и дожди. Однако мерзнуть не придется: днем термометры показали от +11 до +13 градусов.

В Ленинградской области воздух местами прогреется и вовсе до +14, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер дует с юго-востока со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного падает и держится на уровне 758 мм ртутного столба. Оно чуть ниже нормы, поэтому метеозависимые люди могут чувствовать сонливость и легкую усталость.

Каким будет начало недели

В понедельник резких перемен ждать не стоит. Погода сохранит свой мягкий, но влажный характер.

Ночью температура опустится до +8…+10 градусов.

Днем воздух снова прогреется до приятных +11…+13 градусов.

Временами будет накрапывать небольшой дождь.

Почти рекорд: на 6 градусов выше нормы

Для конца октября такие показатели — настоящая аномалия. По многолетним климатическим нормам среднесуточная температура 25 октября должна составлять всего +4,7 градуса. Сейчас же в городе теплее нормы сразу на 5–6 градусов.

История метеонаблюдений Петербурга хранит совершенно разные сценарии для этого дня:

Морозный шок: в 1885 году 25 октября ударил настоящий зимний мороз — температура упала до -11,5 градуса.

в 1885 году 25 октября ударил настоящий зимний мороз — температура упала до -11,5 градуса. Абсолютный рекорд тепла: в 2006 году столбики термометров поднялись до весенних +15,6 градуса.

в 2006 году столбики термометров поднялись до весенних +15,6 градуса. Рекордные ливни: в 1934 году за сутки на город вылилось 17 мм осадков.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург прощается с антициклоном.