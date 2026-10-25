Куда пойти погулять в Петербурге бесплатно: 3 душевных парка без толп туристов

Золотая осень - это повод для прогулок по Петербургу.

Летний сад и ЦПКиО прекрасны, но в выходные там не протолкнуться. Если хочется тишины, красивой природы и интересных историй, выбирайте менее очевидные маршруты.

Собрали три классных парка, куда можно прийти бесплатно, погулять среди вековых деревьев и увидеть Петербург с новой стороны.

Екатерингоф: петровская победа и дворцы в смартфоне

Где: Лифляндская ул., 12 (метро «Нарвская»)

Лифляндская ул., 12 (метро «Нарвская») Вход: свободный

Название парка переводится просто: «двор Екатерины».

Для царицы здесь построили деревянный дворец, а вокруг разбили сад. Позже генерал-губернатор Милорадович возродил парк и устроил тут первые первомайские гулянья. Сюда съезжался весь светский Петербург!

Здесь растут 200-летние дубы, плавают утки, а летом работает лодочная станция — можно взять катамаран и покататься по прудам.

Измайловский сад: театр под кронами и самый добрый ангел

Где: наб. реки Фонтанки, 114 (метро «Технологический институт» или «Сенная»)

наб. реки Фонтанки, 114 (метро «Технологический институт» или «Сенная») Вход: свободный

Этот небольшой сад спрятан за домами на Фонтанке. Когда-то здесь был филиал Академического Ботанического сада, а в конце XIX века купец Тумпаков открыл театр «Буфф».

В саду гремели оперетты, а в местном ресторане подавали шампанское рекой. Традиция жива: сегодня прямо посреди парка работает Молодежный театр на Фонтанке.

Сад выглядит как декорация к сказке. На деревьях висят забавные арт-объекты, сделанные руками театральных бутафоров.

Главная фишка: «Петербургский ангел». Небольшая бронзовая фигурка сидит на спинке обычной лавочки. Это скромный дедушка с крыльями, в старом пальто, с зонтиком и книжкой.

Лопухинский сад: деревянное кружево и вид на воду

Где: ул. Академика Павлова, 13 (метро «Петроградская» или «Черная речка»)

ул. Академика Павлова, 13 (метро «Петроградская» или «Черная речка») Вход: свободный

На Петроградской стороне шум машин стихает именно здесь. История места началась еще с аптекарских огородов, но настоящий расцвет пришел при лесопромышленнике Василии Громове, пишет Собака.ru.

Миллионер и меценат превратил усадьбу в модный салон. Здесь пели оперные артисты, играли оркестры, а в оранжереях цвели редкие орхидеи.

Парк компактный, но очень уютный. Здесь сохранились извилистые дорожки, старинные кованые мостики (один из них подвесной) и тихий пруд.

Главная фишка: Дача Громова. Это чудом уцелевший деревянный особняк середины XIX века. Недавно его отреставрировали снаружи: восстановили резные карнизы, башенку и крыльцо с чугунными столбами.

Пройдите мимо дачи к Малой Невке: там обустроена гранитная набережная, с которой открывается отличный вид на Каменноостровский дворец. Идеальное место, чтобы встретить закат с чашкой кофе.

Ранее «Городовой» рассказывал, как появились разводные мосты в Петербурге.