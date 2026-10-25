Полотенца пахнут болотом даже после стирки: 3 ошибки, которые превращают машинку в рассадник "зловония"

После стирки кухонные полотенца могут пахнуть сыростью, но выкидывать текстиль точно не нужно. Есть вероятность, что причина заключается в другом - неправильных привычках при стирке и сушке.
Какие ошибки нельзя допускать при стирке
- Оставлять влажные полотенца в закрытой стиральной машинке.
- Отдавать предпочтение низкой температуре.
- Использовать большое количество порошка или кондиционера для белья.
Как вернуть полотенцам свежесть
Начните с изучения бирки. Если разрешается стирка при 60 градусах, то следует выставить именно такую температуру. Важно соблюдать дозировку моющих средств, иначе они могут остаться в ткани. Если полотенец слишком много, то разделите их на несколько стирок - барабан машинки не должен быть полностью заполненным, сообщает leplants.ru.
Доставать текстиль после стирки необходимо сразу, при этом большое значение имеет и правильная сушка. Между полотенцами должно быть расстояние для циркуляции воздуха. Дайте ткани хорошо высохнуть, не убирайте текстиль раньше времени.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова предварительно замачивает полотенца в обычной воде, оставляет на пару часов, только после чего складывает их в барабан машинки. Такой лайфхак позволяет сделать загрязнения более податливыми, из-за чего даже простая стирка принесет результат.
Важно и ухаживать за стиральной машинкой. Если в ней уже появился неприятный запах, то даже правильная стирка не поможет. Стоит воспользоваться специальными составами для очистки машинки. Также подойдет и обычная лимонная кислота. Она удаляет запах, обеззараживает поверхности и создает эффект чистоты.
Фото: Сгенерировано ИИ
Читайте также:
Воротник куртки сияет как жирный чебурек: всего 5 капель на ватный диск– и снова чистый, будто из химчистки
Топлю печь третий год с одним вечным поленом - расход дров сократился в два раза: жарко даже в морозную зиму
Всего 2 капли в подставку для ёршика – и в туалете свежо, как в альпийских горах: средство есть в любом доме