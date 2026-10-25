Полотенца пахнут болотом даже после стирки: 3 ошибки, которые превращают машинку в рассадник "зловония"

Как нельзя стирать полотенца - эти ошибки допускает каждая хозяйка

После стирки кухонные полотенца могут пахнуть сыростью, но выкидывать текстиль точно не нужно. Есть вероятность, что причина заключается в другом - неправильных привычках при стирке и сушке.

Какие ошибки нельзя допускать при стирке

Оставлять влажные полотенца в закрытой стиральной машинке.

Отдавать предпочтение низкой температуре.

Использовать большое количество порошка или кондиционера для белья.

Как вернуть полотенцам свежесть

Начните с изучения бирки. Если разрешается стирка при 60 градусах, то следует выставить именно такую температуру. Важно соблюдать дозировку моющих средств, иначе они могут остаться в ткани. Если полотенец слишком много, то разделите их на несколько стирок - барабан машинки не должен быть полностью заполненным, сообщает leplants.ru.

Доставать текстиль после стирки необходимо сразу, при этом большое значение имеет и правильная сушка. Между полотенцами должно быть расстояние для циркуляции воздуха. Дайте ткани хорошо высохнуть, не убирайте текстиль раньше времени.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова предварительно замачивает полотенца в обычной воде, оставляет на пару часов, только после чего складывает их в барабан машинки. Такой лайфхак позволяет сделать загрязнения более податливыми, из-за чего даже простая стирка принесет результат.

Важно и ухаживать за стиральной машинкой. Если в ней уже появился неприятный запах, то даже правильная стирка не поможет. Стоит воспользоваться специальными составами для очистки машинки. Также подойдет и обычная лимонная кислота. Она удаляет запах, обеззараживает поверхности и создает эффект чистоты.

Фото: Сгенерировано ИИ

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