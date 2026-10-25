Списывают с банковских карт: с собственников жилья начали быстрее взыскивать долги за ЖКУ

Осенью 2026-го погашение просрочек по коммуналке пойдет быстрее.

Единая цифровая связка объединит портал госуслуг, ГИС ЖКХ и ведомство судебных приставов. Данные о приказах станут уходить в банки без задержек. Разберитесь, чем это обернется для неплательщиков и какие рычаги защиты у них останутся.

Путь до судебного решения

Порог по сумме для обращения в суд законом не установлен. Если накопилось не больше полумиллиона рублей, дело рассматривает мировой судья и выносит приказ без разбирательства. После вступления документа в силу его направляют приставам. У должника есть десять суток, чтобы заявить возражения и добиться отмены.

Уведомления и последствия

До подачи иска компания, поставляющая ресурс или управляющая домом, обязана выслать собственнику копию заявления. Судья в пятидневный срок после вынесения приказа отправляет его должнику. Задолженность также видна в квитанции и личном кабинете.

Арест счетов и пени

Деньги со счета удержат лишь при наличии вступившего в силу приказа. Благодаря быстрой передаче сведений приставы оперативно блокируют счета, а разблокируют после погашения. Пени начисляют с 31-го дня просрочки. Злостным должникам могут временно урезать часть услуг.