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5 ложек на таз – и тюль белее снежных вершин: в чем замачивать занавески и на каком режиме стирать

Опубликовано: 25 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
5 ложек на таз – и тюль белее снежных вершин: в чем замачивать занавески и на каком режиме стирать
5 ложек на таз – и тюль белее снежных вершин: в чем замачивать занавески и на каком режиме стирать
Городовой ру
При правильной подготовке и выборе средств тюль легко вернёт свою белизну и форму

Снимите тюль с карниза и хорошо вытряхните его на улице или балконе от пыли. Снимите все крючки и крепления, чтобы они не повредили ткань или барабан машинки. Если тюль очень тонкий (органза, кружево) или имеет декор (стразы, вышивку), лучше поместить его в специальный сетчатый мешочек для стирки.

Чтобы избавиться от серости, можно предварительно замочить тюль в растворе соли: растворите 5–6 столовых ложек соли в тазу с тёплой водой и оставьте ткань на 30–40 минут.

Против желтизны используют раствор с нашатырным спиртом и перекисью водорода (по 1 столовой ложке на 5 литров воды). Замачивать нужно не менее 30 минут.

Выбор средства и способа стирки

Для тюля не подходят порошки — они плохо вымываются из тонких волокон и оставляют разводы. Используйте только гели для деликатных тканей.

Для стирки в машине выбирайте деликатный режим или «ручную стирку» при температуре 30–40 C. Отжим ставьте минимальный (до 400 оборотов) или отключите его вовсе. Стирайте тюль отдельно от других вещей.

Вручную стирайте в тёплой воде (не выше 40 C) с жидким средством, аккуратно отжимая ткань руками, но не выкручивая.

Сушка и глажка

Самый простой способ избежать утомительной глажки — повесить тюль на карниз влажным. Под собственным весом ткань расправится и высохнет. Если заломы всё же остались, используйте отпариватель на расстоянии 5–7 см от ткани.

Утюг для синтетического тюля опасен: волокна могут расплавиться, поэтому гладить можно только через влажную марлю на минимальной температуре.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, как очистить межплиточные швы.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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