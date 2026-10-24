По 2 ложки в гель для посуды – и швы между плитками белее бумаги: ни плесени, ни ржавчины, ни налета

Паста из соды, уксуса и средства для мытья посуды устраняет известковый налёт и грязь

Межплиточные швы в ванной темнеют от плесени, мыльного налёта и жёсткой воды. Проверенный домашний метод, который не требует дорогих средств и агрессивной химии, — паста из соды, уксуса и средства для мытья посуды. Она устраняет известковый налёт и загрязнения, не повреждая ни плитку, ни затирку.

Для приготовления смеси понадобится:

пищевая сода - 2 столовые ложки

столовый уксус - 2 ложки

средство для мытья посуды - 1 чайная ложка.

Сначала смешайте соду со средством для посуды, затем, помешивая, добавляйте уксус по ложке, пока не получится густая паста. Нанесите пасту на швы старой зубной щёткой, аккуратно втирая её точно по линии шва, не размазывая по плитке. Оставьте на десять–пятнадцать минут; для сильных загрязнений можно подержать двадцать минут, но не давайте пасте полностью высохнуть.

После этого потрите швы щёткой круговыми движениями — налёт снимется без особых усилий. Смойте тёплой водой из пульверизатора или влажной губкой и вытрите насухо, чтобы не осталось разводов.

Во время работы используйте перчатки и проветривайте ванную. Не применяйте металлические щётки, чтобы не поцарапать затирку, и не смешивайте уксус с хлорным отбеливателем. Если затирка цветная, предварительно проверьте средство на незаметном участке.

После такой обработки швы светлеют, плесень уходят, а плитка выглядит аккуратно, как после свежего ремонта.

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