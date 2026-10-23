2 ложки на литр – и чайник чистейший, накипь сходит проще, чем шелуха с лука – без химии и скребков

Как очистить электрический чайник от толстого слоя накипи

Накипь появляется из-за жесткой воды, и слой за слоем оседает на стенках чайника и нагревательном элементе. Простой и безопасный способ избавиться от нее — растворить лимонной кислотой. Достаточно засыпать порошок, вскипятить воду и подождать — размягчённый налет снимется сам, без скребков и химии.

Как почистить чайник лимонной кислотой

Налейте в чайник столько воды, чтобы она покрыла накипь и нагревательный элемент.

Добавьте лимонную кислоту из расчёта 1–2 столовые ложки на литр воды.

Вскипятите и оставьте на 30–60 минут. Против толстого слоя можно оставить на 2–3 часа или повторить процедуру.

Слейте раствор. Размягчённый налёт легко снимется мягкой губкой или щёткой.

Промойте чайник чистой водой и вскипятите её один-два раза, чтобы убрать следы кислоты.

Если нет лимонной кислоты

Если лимонной кислоты под рукой не оказалось, подойдёт столовый уксус 9%. Смешайте его с водой в пропорции 1:1, вскипятите и оставьте на 30–60 минут. Способ работает не хуже, но запах уксуса резкий, поэтому и кухню придётся проветрить, и кипятить воду несколько раз.

Для профилактики очищайте чайник раз в 1–2 месяца, особенно если вода жёсткая. Налет будет образовываться меньше, если кипятить фильтрованную воду.

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