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2 ложки на литр – и чайник чистейший, накипь сходит проще, чем шелуха с лука – без химии и скребков

Опубликовано: 23 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
2 ложки на литр – и чайник чистейший, накипь сходит проще, чем шелуха с лука – без химии и скребков
2 ложки на литр – и чайник чистейший, накипь сходит проще, чем шелуха с лука – без химии и скребков
Городовой ру
Как очистить электрический чайник от толстого слоя накипи

Накипь появляется из-за жесткой воды, и слой за слоем оседает на стенках чайника и нагревательном элементе. Простой и безопасный способ избавиться от нее — растворить лимонной кислотой. Достаточно засыпать порошок, вскипятить воду и подождать — размягчённый налет снимется сам, без скребков и химии.

Как почистить чайник лимонной кислотой

  • Налейте в чайник столько воды, чтобы она покрыла накипь и нагревательный элемент.
  • Добавьте лимонную кислоту из расчёта 1–2 столовые ложки на литр воды.
  • Вскипятите и оставьте на 30–60 минут. Против толстого слоя можно оставить на 2–3 часа или повторить процедуру.
  • Слейте раствор. Размягчённый налёт легко снимется мягкой губкой или щёткой.
  • Промойте чайник чистой водой и вскипятите её один-два раза, чтобы убрать следы кислоты.

Если нет лимонной кислоты

Если лимонной кислоты под рукой не оказалось, подойдёт столовый уксус 9%. Смешайте его с водой в пропорции 1:1, вскипятите и оставьте на 30–60 минут. Способ работает не хуже, но запах уксуса резкий, поэтому и кухню придётся проветрить, и кипятить воду несколько раз.

Для профилактики очищайте чайник раз в 1–2 месяца, особенно если вода жёсткая. Налет будет образовываться меньше, если кипятить фильтрованную воду.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, как очистить сковородки и кастрюли от нагара.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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