2 ложки в таз – и нагар с кастрюли сходит проще, чем шелуха с лука – рабочий лайфхак

Как очистить эмалированные кастрюли, противни, чугунные сковороды кислородным отбеливателем

Нагар на дне кастрюли образуется из-за жира и пригоревшей пищи. Обычный гель для мытья посуды с ним не справится, зато хозяйки научились бороться с ним с помощью перкарбоната натрия, известного так же как кислородный отбеливатель. Против стойкого нагара нужно всего 2 ложки порошка.

Что такое перкарбонат натрия и почему он работает

Перкарбонат натрия — это соединение карбоната натрия и перекиси водорода. При растворении в воде он распадается на гидрокарбонат, перекись и активный кислород. В результате даже многолетний слой размягчается и легко снимается губкой - проще, чем очистить луковицу от шелухи.

Как очистить кастрюли и сковородки

Возьмите таз, в который кастрюля помещается целиком. Налейте горячую воду, но не кипяток.

Добавьте 1–2 столовые ложки перкарбоната на 4–5 литров воды. Размешайте до растворения.

Полностью погрузите кастрюлю и оставьте минимум на 30 минут, а лучше на несколько часов.

Аккуратно потрите поверхность неабразивной стороной губки. Нагар должен сойти без усилий.

Вымойте посуду обычным средством для посуды и ополосните.

Для каких материалов подходит

Метод эффективно очищает эмалированные кастрюли, противни, чугунные сковороды. Он хорошо справляется с въевшимся жиром и старым нагаром. Но не используйте перкарбонат для алюминиевой посуды без покрытия — может потемнеть.

Отзывы хозяек

«Замочила кастрюлю в растворе перкарбоната на ночь — утром нагар сошёл как плёнка, даже тереть почти не пришлось».



«В горячей воде растворила кислородный отбеливатель, развела прямо в ванне, замочила в нем чайник и сковородку, и жирные брызги, и нагар очистился. Решетки от плиты тоже так чищу».

Перкарбонат натрия — простой и эффективный способ вернуть кастрюлям чистоту без агрессивной химии и металлических мочалок.

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