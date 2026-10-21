Покой, прохлада и 1 ложка под корень – декабрист заалеет к Новому году, бутоны на каждом сегменте и не осыпаются

Шлюмбергера цветёт зимой, но чтобы бутоны появились к Новому году, подготовку начинают осенью

Декабрист (шлюмбергера) цветёт зимой, но чтобы бутоны появились к Новому году, подготовку начинают ещё осенью. Какой уход нужен растению перед цветением, рассказали эксперты Россельхознадзора и опытные цветоводы.

Обеспечьте период покоя. В октябре сократите полив и уберите растение в прохладное место с температурой +12...+16 C. Идеально подойдёт застеклённый балкон или подоконник подальше от батареи. Обеспечьте короткий световой день — не менее 14 часов полной темноты. Такой стресс запускает закладку цветочных почек.

Перейдите на фосфорно-калийные подкормки. С начала ноября подкармливайте цветок раз в 10–14 дней. Лучшее средство — монофосфат калия из расчета 1 г на 1 л воды. Альтернативой может стать удобрение для кактусов или цветущих растений с формулой 5-10-10, настой древесной золы (1 ст. ложка на литр) или сахарный раствор (1 ч. ложка на литр).

Поливайте декабрист умеренно, только после просыхания верхних 2–3 см грунта. Не переставляйте и не поворачивайте горшок с момента появления бутонов — декабрист мгновенно их сбросит. Опрыскивайте воздух вокруг, но не сами бутоны.

Отзывы с форумов цветоводов

«Декабрист в октябре поставила в самую прохладную комнату на солнечный подоконник. Бутончики начал набирать сразу. Цветок капризный, не любит, когда трогают, поэтому всем наказала не приближаться». «Хорошо работает монофосфат калия. Стоит 20–30 рублей, стимулирует образование бутонов и предотвращает осыпание цветов».

Создайте прохладу и короткий световой день, подкормите фосфором и калием, поливайте умеренно и не трогайте растение после появления бутонов. Тогда декабрист отблагодарит цветочной шапкой к Новому году.