Не только пышки на Большой Конюшенной: топ-5 блюд в Питере, которые просто обязан попробовать каждый турист

Самые вкусные блюда Санкт-Петербурга, которыми угощают гостей в местных кафе

Приезжая на отдых в другую страну или город, каждый турист спешит не только полюбоваться достопримечательностями, культурой и природой, но и попробовать местную кухню. Как правило, в каждом городе существуют свои неповторимые "коронные" рецепты. Исключением не стал и Санкт-Петербург. Авторы портала blog.ostrovok.ru рассказали о самых вкусных блюдах Питера, которые просто обязан попробовать каждый турист.

Перечислим "великолепную пятерку" - кушанья, за которыми всегда выстраивается большая очередь из питерцев и гостей города.

Пышки

Ну как же без них, любимых! Каждый слышал о легендарных очередях на Большой Конюшенной, где продают знаменитые питерские пышки. Кафе представляет собой советское заведение с конвейером из жареных пышек, к которым предлагают кофе с молоком, заваренный в вёдрах. Вкусно, сытно, ароматно, по-домашнему тепло и уютно.

Но если вам не хочется стоять в очереди, то отправляйтесь в другие пышечные - их полно в центре города. Пышки здесь такие же вкусные и аппетитные, но места менее распиаренные, а потому и народа меньше.

Шаверма

Некоторые туристы приезжают в Питер только за шавермой! Есть мнение, что истинная питерская шаверма готовится исключительно без капусты и с белым соусом без чеснока. Попробовать знаменитое лакомство можно где угодно - в уличных точках и топовых ресторанах, на рынках, вокзалах, в центре города и на окраинах. Самая "шавермозагруженная" улица - Садовая.

Кстати, голодными не останутся и вегетарианцы - во многих точках продаются диетические варианты шавермы с фалафелем (жареными тефтельками из нута).

Корюшка

Если вы едете в Питер на майские, то вам крупно повезло! Потому что в апреле стартует сезон корюшки, заходящей на нерест в Неву. Попробовать эту питерскую рыбку можно в уличных лотках, магазинах, кафе и ресторанах. Весь город в эти дни наполняется свежим ароматом моря и огурцов, ведь именно этой особенностью и отличается питерская корюшка. По традиции, корюшку подают в жареном виде.

В честь этой рыбы в Питере даже проводится ежегодный «Праздник корюшки», а Петр Первый и вовсе называл этот "деликатес" царь-рыбой.

Рассольник по-ленинградски

Сытный суп, которым не удивишь советского гражданина. Если вы соскучились по этому ароматному горячему блюду, то приезжайте в Питер - здесь вас накормят ленинградским рассольником во-многих столовых и ресторанах русской кухни.

Рецепт ленинградского рассольника появился после Октябрьской революции, когда в лёгкий московский супчик с пастернаком, петрушкой и сельдереем для сытости добавили картофель, морковь и перловку. Усовершенствованное блюдо произвело настоящий фурор среди посетителей столовых и с тех его популярность лишь растет.

Миноги

Если вы планируете посетить Питер осенью, то обязательно попробуйте невских миног. Сезон добычи открыт с сентября по январь. Это бесчелюстные позвоночные, похожие на угрей. Найти хорошо приготовленных миног не так просто, но если вам это удалось, то вы точно не пожалеете! Мясо миногов плотное, жирное, но нежное, похожее на угря. По вкусу напоминает рыбу, а кому-то "отдает" курицей и тунцом.

Блюда с миногами появляются в сезонном меню ресторанов и кафе, специализирующихся на рыбе, морепродуктах и русской кухне. А еще туристы и местные жители круглый год могут покупать маринованных или замороженных миног в супермаркетах или на рынках.

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