По следам Пушкина: прогулка по питерским местам, где жил, гулял и умирал великий поэт

Самые "пушкинские" места Санкт-Петербурга

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин относился к Санкт-Петербургу с особым трепетом. Он воспевал этот город в своем творчестве, а самым известным его "питерским" произведением является "Медный всадник" (12+), которое часто называют гимном Северной Пальмиры. Многие туристы изъявляют желание прогуляться по местам, по которым когда-то ходил сам Пушкин. Расскажем об объектах, которые имели в жизни великого поэта особое значение.

Перечислим главные "пушкинские" места Санкт-Петербурга.

Царскосельский лицей

В этом заведении Саша проучился 6 лет - с 12 до 18 лет. Здесь он развил свой поэтический дар и нашел друзей, которые оказали огромное влияние на его творчество. Сегодня Императорский Царскосельский лицей — часть Всероссийского музея А. С. Пушкина.

«Демутов трактир»

Сейчас здесь расположен Театр эстрады имени А. И. Райкина, а во времена Пушкина это был «Демутов трактир» - местная гостиница страсбургского купца Филиппа-Якоба Демута, в которой не раз снимал комнату Александр Пушкин. Именно в стенах этого здания и была написана знаменитая "Полтава" (12+). Типичный номер этой гостиницы также описан в другом произведении — «Евгений Онегин» (12+).

Дом княгини Евдокии (Авдотьи) Голицыной

Евдокия Голицына, красивейшая женщина своего времени, принимала гостей исключительно по ночам, но при этом имела прекрасную репутацию. А ее пристрастие к ночным приемам объяснялось предсказанием гадалки, которая сообщила, что княгиня умрет ночью. Поэтому та и решила спать только днем. В ее салоне гостил и Пушкин, который одно время был влюблен в хозяйку и посвятил ей несколько стихотворений, например, «Простой воспитанник природы» (12+).

Музей-квартира на Мойке, 12

Это дом княгини Софьи Волконской, где Пушкин когда-то снимал комнату. Сейчас здание представляет собой Мемориальный музей-квартиру, где сохранились вещи поэта - письменный стол, трости, курительная трубка, чернильница, нож для бумаги и колокольчик, кресло и даже диван, на котором скончался русский классик.

Место последней дуэли

А это зона у Черной речки на бывшей окраине Санкт-Петербурга. На этом месте 27 января (8 февраля) 1837 года случилась трагическая дуэль между Пушкиным и Дантесом. В начале 1930-х годов на месте дуэли возвели памятник — надломленную колонну из мрамора и гранита. В 1937 году вместо колонны поставили гранитный обелиск с бронзовым барельефом Пушкина.

