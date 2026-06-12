Городовой / Полезное / Фитофтора и близко не подойдет: разбросайте эти «стрелки» среди кустов томатов — будут плодоносить до осени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Герани цветут нон-стоп: чем полить капризный цветок, чтобы он радовал год напролет – совет агронома Полезное
Почему жители Турции любят кошек - такого отношения к животным больше нигде не встретить: есть веские причины Полезное
Посадила в приствольный круг яблони дивный цветок — и все лето на дереве ни тли, ни муравьев: рекомедовано агрономом Давыдовой Полезное
Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет Полезное
От коварного дна до клещей в траве: изучаем самые опасные места Петербурга для летнего отдыха Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Фитофтора и близко не подойдет: разбросайте эти «стрелки» среди кустов томатов — будут плодоносить до осени

Опубликовано: 12 июня 2026 19:17
 Проверено редакцией
Фитофтора и близко не подойдет: разбросайте эти «стрелки» среди кустов томатов — будут плодоносить до осени
Фитофтора и близко не подойдет: разбросайте эти «стрелки» среди кустов томатов — будут плодоносить до осени
Городовой ру
Инновационный метод борьбы с фитофторой

Фитофтороз — это заболевание, вызываемое псевдогрибами рода Phytophthora, которые обитают в почве и при благоприятных условиях поражают различные сельскохозяйственные культуры, в особенности томаты. На стадии поражения плодов эффективные меры борьбы отсутствуют, что подчеркивает важность профилактических мероприятий.

Агроном Ксения Давыдова назвала народный метод предотвращения заболевания, успешно применявшийся нашими предками.

Новое – хорошо забытое старое

Метод основан на использовании чесночных стрелок, которые появляются на растениях в середине июля, совпадая с потенциальным появлением первых признаков фитофтороза на томатах. В отсутствие химических средств борьбы, наши предки раскладывали чесночные стрелки по томатным грядкам. Этот подход демонстрировал удивительную эффективность, предотвращая поражение плодов фитофторозом даже в сентябре.

Этот метод продолжает активно применяться во многих регионах России.

Суть метода

Секрет в том, что микроэлементы, присутствующие в чесночных стрелках, ингибируют размножение фитофторы, обеспечивая таким образом защиту томатов от заболевания. В результате томаты будут спасены.

Ранее мы рассказали, как избавиться от проволочника.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью