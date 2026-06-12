Фитофтора и близко не подойдет: разбросайте эти «стрелки» среди кустов томатов — будут плодоносить до осени

Фитофтороз — это заболевание, вызываемое псевдогрибами рода Phytophthora, которые обитают в почве и при благоприятных условиях поражают различные сельскохозяйственные культуры, в особенности томаты. На стадии поражения плодов эффективные меры борьбы отсутствуют, что подчеркивает важность профилактических мероприятий.
Агроном Ксения Давыдова назвала народный метод предотвращения заболевания, успешно применявшийся нашими предками.
Новое – хорошо забытое старое
Метод основан на использовании чесночных стрелок, которые появляются на растениях в середине июля, совпадая с потенциальным появлением первых признаков фитофтороза на томатах. В отсутствие химических средств борьбы, наши предки раскладывали чесночные стрелки по томатным грядкам. Этот подход демонстрировал удивительную эффективность, предотвращая поражение плодов фитофторозом даже в сентябре.
Этот метод продолжает активно применяться во многих регионах России.
Суть метода
Секрет в том, что микроэлементы, присутствующие в чесночных стрелках, ингибируют размножение фитофторы, обеспечивая таким образом защиту томатов от заболевания. В результате томаты будут спасены.
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