Град на востоке, прохлада на западе: как Петербург отмечает годовщину своего температурного максимума

Сегодня погода в Петербурге решила немного «покапризничать».

Утро в Северной столице началось с +19 градусов, и это практически предел на сегодня. Днем термометры вряд ли поднимутся выше +20, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ветер сменился на западный и принес с собой прохладу.

В самом городе и на западе области пройдут небольшие дожди. А вот жителям восточных районов области повезло меньше: там после обеда обещают ливни, грозы и даже град с сильным ветром.

Лето скоро вернется

Хорошая новость: капризы погоды — это ненадолго. Уже завтра дожди в Петербурге прекратятся. Воздух начнет постепенно прогреваться, и к пятнице мы снова увидим настоящее лето — до +23…+28 градусов. Отличное время для прогулок!

Юбилей великой жары

Сегодняшний день, 28 июля, — особенная дата для метеорологов. В 2010 году именно в этот день Петербург впервые в своей истории официально «пробил» отметку в +35 градусов.

Это было аномальное лето, которое многие помнят до сих пор. Город тогда буквально плавился, а из-за горящих торфяников в пригородах иногда ощущался запах гари.

Тот рекорд 2010 года стал кульминацией долгого процесса потепления.

Как рождались рекорды

Путь к тридцатипятиградусной жаре занял почти столетие:

1930-е годы: Тогда пределом мечтаний были +32...+33 градуса.

Тогда пределом мечтаний были +32...+33 градуса. Лето 1972 года: Оно стало легендарным для старшего поколения. 8 июля был установлен рекорд в +33,6 градуса, который держался почти 30 лет.

Оно стало легендарным для старшего поколения. 8 июля был установлен рекорд в +33,6 градуса, который держался почти 30 лет. Июнь 1998 года: Температура резко прыгнула до +34,6. Ученые заговорили о том, что глобальное потепление — это реальность, а не просто теория.

Интересно, что Петербург считается городом морского климата, где жара переносится гораздо тяжелее из-за высокой влажности. Поэтому наши +30 ощущаются почти как +40 в пустыне.

Сегодня нам такая жара не грозит, так что наслаждайтесь свежестью и не забывайте зонт!

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