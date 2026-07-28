Окурок в обмен на семечки: нейросеть в Петербурге превращает ворон в дворников

Выпускник петербургского ВУЗа придумал умную кормушку для птиц.

Теперь на улицах Петербурга можно будет увидеть такую картину: ворона подбирает мусор и несет его не в гнездо, а в специальный ящик.

Взамен она тут же получает горсть вкусных семечек. Это не сцена из мультфильма, а реальный проект Ильи Зубкова, выпускника петербургского ГУАП.

Он придумал, как превратить обычных городских птиц в эффективную команду по клинингу.

Как работает «умная» кормушка?

С виду это обычный ящик, но внутри спрятан мощный интеллект. Устройство оснащено камерой, датчиками и мини-компьютером, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

Процесс выглядит так:

Птица приносит предмет и кладет его в приемник. Нейросеть мгновенно делает снимок и анализирует его. Если это мусор (крышка, фантик, окурок), открывается отсек с кормом. Если птица попыталась обмануть систему и принесла камень или палку — награды не будет.

Почему именно птицы?

Главные кандидаты на роль уборщиков — вороны. Ученые давно доказали, что эти птицы невероятно умны. Их интеллект сравнивают с развитием семилетнего ребенка.

Самое интересное — это «социальное обучение». Воронам не нужно объяснять правила каждому по отдельности.

Стоит одной птице понять, как работает автомат, как все остальные сородичи, наблюдая за ней, тут же начинают повторять успех. Это как вирусное видео, только в мире животных.

А это не опасно для птиц?

Многие переживают: не отравятся ли пернатые, собирая грязь? На самом деле, птицы и так постоянно копаются в мусорных баках в поисках еды.

Проект Ильи, наоборот, предлагает им качественный и безопасный корм в обмен на сухую пластиковую или бумажную мелочевку.

Кстати, подобные эксперименты уже проводились в Швеции и Нидерландах. Там подсчитали, что птицы могут снизить затраты на уборку мелкого мусора на 70%.

Что дальше?

Пока это инновационный стартап, но потенциал у него огромный. Такие кормушки можно ставить в парках, на стадионах и возле торговых центров. Это дешевле, чем нанимать огромный штат дворников, и гораздо экологичнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем в транспорт Петербурга внедряют «маячки».