Сейчас готовится «генеральная схема берегозащиты» Невской губы и Финского залива.
В В Петербурге большинство автобусов уже работают на газомоторном топливе.
Создаются сложности для судоходства.
Ладога мелеет, но стоит ли паниковать?
Выпускник петербургского ВУЗа придумал умную кормушку для птиц.
За неделю собрано и отправлено на утилизацию 38,6 тонны отходов.
Воздух в Северной столице испортится из-за затишья перед будей.
Что нужно знать россиянам, прежде чем идти в лес за грибами
11 тысяч мальков атлантического лосося нашли дом на берегах Невы.
Взгляд на пыль и смог: сезонные сюрпризы Северной столицы.
Активисты и экологи пытаются привлечь внимание к проблеме вырубки парка с помощью общественных акций и официальных обращений.
Экологические службы продолжают следить за ситуацией.
После Суздальских на очереди Дудергофское озеро.
Земля входит в эпоху «аритмичных сезонов».
В чистую воду начнут инвестировать.
Кому и за что придется платить за прикорм пернатых.
От 1897 года до наших дней: вековой мониторинг раскрыл климатическую катастрофу на Ладоге.
Версия Госэконадзора удивила.
Петербург на передовой борьбы с коварным вредителем, угрожающим сосновым лесам.
Зачем Петербургу заказники и памятники природы, если нет заповедников?