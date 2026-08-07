Сначала комната — потом ипотека: как поселить студента в Петербурге и не прогореть

Перейти

От первой капли меда до льняного полотна: как правильно встретить три Спаса в 2026 году

Перейти

Тест ногтем и «деревянный» хвостик: 4 верных признака, что тыква созрела

Перейти

Свежие огурцы в октябре: как посадить второй урожай в середине августа

Перейти

Звезды», депутаты и личный счет: как теперь платить в Telegram и не нарушить закон

Перейти