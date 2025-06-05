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Опасный деликатес: что нужно знать петербуржцам о строчках и сморчках, чтобы не попасть в больницу

Опубликовано: 5 июня 2025 10:32
Сморчки и строчки, грибы в Петербурге
Опасный деликатес: что нужно знать петербуржцам о строчках и сморчках, чтобы не попасть в больницу
Городовой ру

Как безопасно приготовить деликатесные грибы — инструкция для грибников.

В Петербурге начался грибной сезон, и любители тихой охоты отправляются в леса за первыми весенними грибами — строчками и сморчками.

Однако, эти грибы таят в себе опасность, и неправильная обработка может привести к серьёзному отравлению. Что делать со строчками и сморчками, как готовить или мариновать их безопасно? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил шеф-повар Иван Кудряшов.

Сморчки и строчки: деликатные, но опасные грибы

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар
«Строчки и сморчки одни из самых деликатных грибов растут только с апреля по июнь в зависимости от региона. Нужно понимать одну вещь, чем южнее тем опасней токсин, который содержится в этих грибах большей степени в сморчках. Они могут убить человека», — предупреждает шеф-повар.

Поэтому к сбору и приготовлению этих грибов нужно относиться с особой осторожностью.

Дважды варить и не кипятить: секреты правильной обработки

Иван Кудряшов советует:

«Эти грибы нужно предварительно варить в двух водах 30 минут. То есть поварили где-то минут 5-10 после закипания, слили воду, залили еще, еще проварили, только не под крышкой и не при сильном кипении. Иначе они просто теряют свой нежный вкус. И варим еще 15-20 минут. Потом сливаем и делаем с ними все, что угодно. Также их можно сушить, их можно мариновать. Картошечка, различные рагу, соусы они тоже переносят».

Важно тщательно соблюдать технологию приготовления, чтобы нейтрализовать токсины.

Южные грибы — самые опасные

«Южные грибы, особенно собранные в сосновых лесах, самые опасные. Поэтому очень часто, допустим, отравление происходит в регионах Италии, юга Франции, где сморчки также обожают», — отмечает шеф-повар.

При сборе грибов важно учитывать регион и условия произрастания.

Цвет гриба и муравьи: как определить опасный сморчок

«По большому счету гриб найти достаточно легко в лесах. И бывают такие моменты, что по цвету они меняют от ареала обитания, скажем так, насекомых. Если рядом с грибами или даже в самих грибах обитают муравьи, они очень любят это делать, гриб становится желтым, как и сами муравьи приобретают желтый оттенок за счет этого токсина», — говорит Иван Кудряшов.

Необходимо внимательно осматривать грибы перед приготовлением.

От отравления к исцелению: польза сморчков для здоровья

Несмотря на опасность, Иван Кудряшов подчеркивает:

«А вообще эти грибы одни из самых ценных, они позволяют восстановить зрение человеку. И очень много современных препаратов делаются как раз-таки при помощи сморчков и строчков».

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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