Опасный деликатес: что нужно знать петербуржцам о строчках и сморчках, чтобы не попасть в больницу

В Петербурге начался грибной сезон, и любители тихой охоты отправляются в леса за первыми весенними грибами — строчками и сморчками.
Однако, эти грибы таят в себе опасность, и неправильная обработка может привести к серьёзному отравлению. Что делать со строчками и сморчками, как готовить или мариновать их безопасно? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил шеф-повар Иван Кудряшов.
Сморчки и строчки: деликатные, но опасные грибы
Поэтому к сбору и приготовлению этих грибов нужно относиться с особой осторожностью.
Дважды варить и не кипятить: секреты правильной обработки
Иван Кудряшов советует:
«Эти грибы нужно предварительно варить в двух водах 30 минут. То есть поварили где-то минут 5-10 после закипания, слили воду, залили еще, еще проварили, только не под крышкой и не при сильном кипении. Иначе они просто теряют свой нежный вкус. И варим еще 15-20 минут. Потом сливаем и делаем с ними все, что угодно. Также их можно сушить, их можно мариновать. Картошечка, различные рагу, соусы они тоже переносят».
Важно тщательно соблюдать технологию приготовления, чтобы нейтрализовать токсины.
Южные грибы — самые опасные
«Южные грибы, особенно собранные в сосновых лесах, самые опасные. Поэтому очень часто, допустим, отравление происходит в регионах Италии, юга Франции, где сморчки также обожают», — отмечает шеф-повар.
При сборе грибов важно учитывать регион и условия произрастания.
Цвет гриба и муравьи: как определить опасный сморчок
«По большому счету гриб найти достаточно легко в лесах. И бывают такие моменты, что по цвету они меняют от ареала обитания, скажем так, насекомых. Если рядом с грибами или даже в самих грибах обитают муравьи, они очень любят это делать, гриб становится желтым, как и сами муравьи приобретают желтый оттенок за счет этого токсина», — говорит Иван Кудряшов.
Необходимо внимательно осматривать грибы перед приготовлением.
От отравления к исцелению: польза сморчков для здоровья
Несмотря на опасность, Иван Кудряшов подчеркивает:
«А вообще эти грибы одни из самых ценных, они позволяют восстановить зрение человеку. И очень много современных препаратов делаются как раз-таки при помощи сморчков и строчков».