В Петербурге дети педагогов будут поступать в детсады вне очереди

Что именно предлагают власти и как это вписывается в общую картину поддержки педагогов в городе

В Петербурге хотят поддержать учителей не только зарплатами и премиями, но и реальной бытовой помощью: их детей начнут устраивать в детские сады в первоочередном порядке. Законопроект уже прошёл первое чтение в Заксобрании и готовится к дальнейшим обсуждениям.

Суть инициативы и её цель

Нововведение планируют закрепить в Социальном кодексе города: петербургские учителя получат право на первоочередной приём своих детей в городские детские сады.

Депутаты подчёркивают, что мера направлена на повышение престижа профессии педагога — ведь одна из ощутимых трудностей для молодых специалистов связана как раз с устройством ребёнка в дошкольное учреждение.

Как город уже поддерживает работников образования

Поддержка в Петербурге не ограничивается только очередностью. В 2026 году детские сады города посещали более 223 тысяч детей, с ними работали около 23 тысяч воспитателей.

Молодым специалистам положены дополнительные ежемесячные выплаты, а лучшие педагоги ежегодно получают городскую премию — до конца года её вручат ещё 100 воспитателям.

Параллельно на федеральном уровне обсуждают введение единого стандарта удостоверения учителя: это упростит подтверждение статуса и сделает профессию визуально более узнаваемой, передает источник.

Что стоит учитывать педагогам и родителям

следите за новостями на сайте Заксобрания: после первого чтения в текст могут внести правки, и условия предоставления льготы могут уточниться;

заранее подготовьте документы, подтверждающие статус педагога: справка с места работы и подтверждение родства с ребёнком понадобятся при подаче заявления;

не откладывайте обращение в администрацию сада: даже при льготной очереди важно вовремя зафиксировать запрос, чтобы место закрепили своевременно;

учитывайте, что льгота касается именно первоочередного, а не внеочередного права — сроки предоставления места зависят от наличия свободных мест в конкретном учреждении.

Такая мера — не просто формальность, а способ показать, что труд педагогов ценят и стараются снять часть бытовых сложностей. Если инициатива заработает в полном объёме, это станет заметным подспорьем для тысяч семей, где родители каждый день вкладываются в будущее города.

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