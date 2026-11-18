Мастерская откроется ко Дню рождения Деда Мороза

В Петербурге готовят необычный праздничный проект: скоро откроется мастерская, где каждый сможет смастерить новогоднюю игрушку в духе советской эпохи.

Открытие приурочено ко Дню рождения Деда Мороза — момент, когда новогоднее настроение начинает витать в воздухе особенно ощутимо. Руководить творческим процессом будет художница Валерия Лошак, а итогом станет не только личный сувенир, но и общий подарок для главного волшебника страны.

Что ждёт гостей мастерской

Участникам предложат окунуться в атмосферу старых новогодних традиций и своими руками создать игрушку, которая напомнит о детстве многих поколений. Проект — не просто мастер‑класс, а маленькая миссия: вместе собрать особенный подарок для Деда Мороза.

В прошлые годы команда Валерии Лошак уже отправляла в Великий Устюг большую открытку и матрёшку — сейчас они хранятся в усадьбе волшебника. Новый сюрприз готовят в советском стиле, но пока его детали держат в секрете.

Почему это больше, чем просто поделки

Для Валерии Лошак проект — способ поблагодарить Деда Мороза за то, что он каждый год помогает создавать праздничное настроение, передает источник.

Это не про идеальную аккуратность и дорогие материалы, а про тепло, воспоминания и общее дело. Именно поэтому в мастерской рады и взрослым, и детям: здесь важнее не мастерство, а желание подарить немного чуда.

Мастерская — это шанс ненадолго вернуться в прошлое и своими руками добавить в современность немного той самой, тёплой новогодней магии. И, возможно, именно ваша игрушка станет частью большого подарка для Деда Мороза.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в центре Петербурга появится больше парковок с низкими тарифами.